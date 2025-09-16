Lagi Mengenai PSG

Paris Saint-Germain (PSG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:10 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) Maklumat Harga (USD)

-2.13%

Paris Saint-Germain (PSG) harga masa nyata ialah $ 1.613. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSG didagangkan antara $ 1.593 rendah dan $ 1.624 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSG sepanjang masa ialah $ 61.23039646, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.351577858797389.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSG telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan -2.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paris Saint-Germain (PSG) Maklumat Pasaran

No.968

$ 17.89M
$ 17.89M$ 17.89M

$ 168.71K
$ 168.71K$ 168.71K

$ 32.08M
$ 32.08M$ 32.08M

11.09M
11.09M 11.09M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

BSC

Had Pasaran semasa Paris Saint-Germain ialah $ 17.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 168.71K. Bekalan edaran PSG ialah 11.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19890000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.08M.

Paris Saint-Germain (PSG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Paris Saint-Germain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00193+0.12%
30 Hari$ -0.266-14.16%
60 Hari$ +0.019+1.19%
90 Hari$ -0.035-2.13%
Perubahan Harga Paris Saint-Germain Hari Ini

Hari ini, PSG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00193 (+0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariParis Saint-Germain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.266 (-14.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Paris Saint-Germain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PSG mengalami perubahan sebanyak $ +0.019 (+1.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Paris Saint-Germain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.035 (-2.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Paris Saint-Germain (PSG)?

Semak Paris Saint-Germainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Paris Saint-Germain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PSG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Paris Saint-Germain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Paris Saint-Germain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Paris Saint-Germain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Paris Saint-Germain (PSG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Paris Saint-Germain (PSG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paris Saint-Germain.

Semak Paris Saint-Germain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Paris Saint-Germain (PSG)

Memahami tokenomik Paris Saint-Germain (PSG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PSG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Paris Saint-Germain (PSG)

Mencari cara membeli Paris Saint-Germain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Paris Saint-Germain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PSG kepada Mata Wang Tempatan

Paris Saint-Germain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Paris Saint-Germain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Paris Saint-Germain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Paris Saint-Germain

Berapakah nilai Paris Saint-Germain (PSG) hari ini?
Harga langsung PSG dalam USD ialah 1.613 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PSG ke USD?
Harga semasa PSG ke USD ialah $ 1.613. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Paris Saint-Germain?
Had pasaran untuk PSG ialah $ 17.89M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PSG?
Bekalan edaran PSG ialah 11.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PSG?
PSG mencapai harga ATH sebanyak 61.23039646 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PSG?
PSG melihat harga ATL sebanyak 1.351577858797389 USD.
Berapakah jumlah dagangan PSG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PSGialah $ 168.71K USD.
Adakah PSG akan naik lebih tinggi tahun ini?
PSG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PSGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

