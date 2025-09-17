Apakah itu pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

Tokenomik pSTAKE Finance (PSTAKE)

Memahami tokenomik pSTAKE Finance (PSTAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PSTAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai pSTAKE Finance Berapakah nilai pSTAKE Finance (PSTAKE) hari ini? Harga langsung PSTAKE dalam USD ialah 0.028437 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PSTAKE ke USD? $ 0.028437 . Lihat Harga semasa PSTAKE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran pSTAKE Finance? Had pasaran untuk PSTAKE ialah $ 12.50M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PSTAKE? Bekalan edaran PSTAKE ialah 439.65M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PSTAKE? PSTAKE mencapai harga ATH sebanyak 1.2477214231597014 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PSTAKE? PSTAKE melihat harga ATL sebanyak 0.00862981543543736 USD . Berapakah jumlah dagangan PSTAKE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PSTAKEialah $ 43.09K USD . Adakah PSTAKE akan naik lebih tinggi tahun ini? PSTAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PSTAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

