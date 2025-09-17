Lagi Mengenai PSTAKE

pSTAKE Finance Logo

pSTAKE FinanceHargae(PSTAKE)

1 PSTAKE ke USD Harga Langsung:

$0.028437
$0.028437$0.028437
-0.15%1D
USD
pSTAKE Finance (PSTAKE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:49 (UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.027951
$ 0.027951$ 0.027951
24J Rendah
$ 0.028832
$ 0.028832$ 0.028832
24J Tinggi

$ 0.027951
$ 0.027951$ 0.027951

$ 0.028832
$ 0.028832$ 0.028832

$ 1.2477214231597014
$ 1.2477214231597014$ 1.2477214231597014

$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736$ 0.00862981543543736

+0.56%

-0.15%

+3.68%

+3.68%

pSTAKE Finance (PSTAKE) harga masa nyata ialah $ 0.028437. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSTAKE didagangkan antara $ 0.027951 rendah dan $ 0.028832 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSTAKE sepanjang masa ialah $ 1.2477214231597014, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00862981543543736.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSTAKE telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +3.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Maklumat Pasaran

No.1091

$ 12.50M
$ 12.50M$ 12.50M

$ 43.09K
$ 43.09K$ 43.09K

$ 14.22M
$ 14.22M$ 14.22M

439.65M
439.65M 439.65M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

87.93%

ETH

Had Pasaran semasa pSTAKE Finance ialah $ 12.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 43.09K. Bekalan edaran PSTAKE ialah 439.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.22M.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk pSTAKE Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004272-0.15%
30 Hari$ -0.003729-11.60%
60 Hari$ -0.009603-25.25%
90 Hari$ -0.009948-25.92%
Perubahan Harga pSTAKE Finance Hari Ini

Hari ini, PSTAKE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00004272 (-0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HaripSTAKE Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003729 (-11.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari pSTAKE Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PSTAKE mengalami perubahan sebanyak $ -0.009603 (-25.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari pSTAKE Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.009948 (-25.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga pSTAKE Finance (PSTAKE)?

Semak pSTAKE Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus pSTAKE Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PSTAKE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang pSTAKE Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian pSTAKE Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

pSTAKE Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai pSTAKE Finance (PSTAKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset pSTAKE Finance (PSTAKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk pSTAKE Finance.

Semak pSTAKE Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik pSTAKE Finance (PSTAKE)

Memahami tokenomik pSTAKE Finance (PSTAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PSTAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli pSTAKE Finance (PSTAKE)

Mencari cara membeli pSTAKE Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah pSTAKE Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PSTAKE kepada Mata Wang Tempatan

1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke VND
748.319655
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AUD
A$0.04237113
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke GBP
0.02075901
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke EUR
0.02388708
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke USD
$0.028437
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MYR
RM0.1194354
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TRY
1.17359499
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke JPY
¥4.151802
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ARS
ARS$41.75745954
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke RUB
2.3659584
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke INR
2.50188726
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke IDR
Rp466.18025328
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KRW
39.22343847
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PHP
1.61664345
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke EGP
￡E.1.36725096
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BRL
R$0.15043173
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CAD
C$0.03895869
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BDT
3.4636266
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NGN
42.50649012
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke COP
$109.795257
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ZAR
R.0.49252884
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke UAH
1.17075129
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke VES
Bs4.54992
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CLP
$26.986713
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PKR
Rs8.07155808
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KZT
15.38782944
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke THB
฿0.90059979
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke TWD
NT$0.8559537
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AED
د.إ0.10436379
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CHF
Fr0.02218086
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke HKD
HK$0.22123986
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AMD
֏10.8743088
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MAD
.د.م0.25507989
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MXN
$0.52011273
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SAR
ريال0.10663875
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PLN
0.10180446
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke RON
лв0.12114162
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke SEK
kr0.26218914
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BGN
лв0.04692105
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke HUF
Ft9.33273903
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke CZK
0.58238976
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke KWD
د.ك0.008644848
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke ILS
0.09469521
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke AOA
Kz25.92231609
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BHD
.د.ب0.010720749
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke BMD
$0.028437
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke DKK
kr0.17858436
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke HNL
L0.74590251
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke MUR
1.28677425
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NAD
$0.49395069
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NOK
kr0.27726075
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke NZD
$0.04748979
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PAB
B/.0.028437
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke PGK
K0.11886666
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke QAR
ر.ق0.10351068
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) ke RSD
дин.2.80758501

pSTAKE Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pSTAKE Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web pSTAKE Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai pSTAKE Finance

Berapakah nilai pSTAKE Finance (PSTAKE) hari ini?
Harga langsung PSTAKE dalam USD ialah 0.028437 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PSTAKE ke USD?
Harga semasa PSTAKE ke USD ialah $ 0.028437. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran pSTAKE Finance?
Had pasaran untuk PSTAKE ialah $ 12.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PSTAKE?
Bekalan edaran PSTAKE ialah 439.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PSTAKE?
PSTAKE mencapai harga ATH sebanyak 1.2477214231597014 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PSTAKE?
PSTAKE melihat harga ATL sebanyak 0.00862981543543736 USD.
Berapakah jumlah dagangan PSTAKE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PSTAKEialah $ 43.09K USD.
Adakah PSTAKE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PSTAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PSTAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PSTAKE-ke-USD

Jumlah

PSTAKE
PSTAKE
USD
USD

1 PSTAKE = 0.028437 USD

Berdagang PSTAKE

PSTAKEUSDT
$0.028437
$0.028437$0.028437
-0.40%

