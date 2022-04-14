Tokenomik pSTAKE Finance (PSTAKE)

Lihat cerapan utama tentang pSTAKE Finance (PSTAKE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
pSTAKE Finance (PSTAKE) Maklumat

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

Laman Web Rasmi:
https://pstake.finance
Kertas putih:
https://docs.pstake.finance
Peneroka Blok:
https://www.mintscan.io/persistence

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk pSTAKE Finance (PSTAKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.45M
$ 12.45M
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 439.65M
$ 439.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.15M
$ 14.15M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.0004
$ 2.0004
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736
Harga Semasa:
$ 0.028307
$ 0.028307

Tokenomik pSTAKE Finance (PSTAKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik pSTAKE Finance (PSTAKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PSTAKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PSTAKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PSTAKE, terokai PSTAKE harga langsung token!

