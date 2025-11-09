BursaDEX+
Harga Portal To Bitcoin langsung hari ini ialah 0.0286 USD.PTB modal pasaran ialah 49,938,709.09626378208 USD.

Portal To Bitcoin (PTB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:27:17 (UTC+8)

Portal To Bitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Portal To Bitcoin (PTB) hari ini ialah $ 0.0286, dengan 0.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PTB kepada USD penukaran adalah $ 0.0286 setiap PTB.

Portal To Bitcoin kini berada pada kedudukan #492 mengikut permodalan pasaran pada $ 49.94M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.75B PTB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PTB didagangkan antara $ 0.02603 (rendah) dan $ 0.032 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08213221598557312, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02361778534168146.

Dalam prestasi jangka pendek, PTB dipindahkan +0.66% dalam sejam terakhir dan +0.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 181.03K.

Portal To Bitcoin (PTB) Maklumat Pasaran

ETH

Had Pasaran semasa Portal To Bitcoin ialah $ 49.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 181.03K. Bekalan edaran PTB ialah 1.75B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5258400000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 240.24M.

Portal To Bitcoin Sejarah Harga USD

Portal To Bitcoin (PTB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Portal To Bitcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000884+0.31%
30 Hari$ -0.02142-42.83%
60 Hari$ -0.02184-43.30%
90 Hari$ +0.0186+186.00%
Perubahan Harga Portal To Bitcoin Hari Ini

Hari ini, PTB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000884 (+0.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPortal To Bitcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02142 (-42.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Portal To Bitcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PTB mengalami perubahan sebanyak $ -0.02184 (-43.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Portal To Bitcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0186 (+186.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Portal To Bitcoin (PTB)?

Semak Portal To Bitcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Portal To Bitcoin

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Portal To Bitcoin pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Portal To Bitcoin?

Portal To Bitcoin (PTB) prices are influenced by several key factors:

1. Bitcoin market performance - PTB typically correlates with BTC price movements
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Market sentiment and investor confidence
4. Regulatory news affecting crypto markets
5. Technical developments and project updates

Mengapa orang ingin tahu harga Portal To Bitcoin hari ini?

People want to know Portal To Bitcoin (PTB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk Portal To Bitcoin

Portal To Bitcoin (PTB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PTB pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Portal To Bitcoin (PTB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Portal To Bitcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Portal To Bitcoin

PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Portal To Bitcoin dalam Malaysia

Panduan Cara Membeli Portal To Bitcoin (PTB)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Portal To Bitcoin

Apakah itu Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Portal To Bitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Portal To Bitcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Portal To Bitcoin

Berapakah nilai 1 Portal To Bitcoin pada tahun 2030?
Jika Portal To Bitcoin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Portal To Bitcoin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:27:17 (UTC+8)

