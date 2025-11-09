Portal To Bitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Portal To Bitcoin (PTB) hari ini ialah $ 0.0286, dengan 0.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PTB kepada USD penukaran adalah $ 0.0286 setiap PTB.

Portal To Bitcoin kini berada pada kedudukan #492 mengikut permodalan pasaran pada $ 49.94M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.75B PTB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PTB didagangkan antara $ 0.02603 (rendah) dan $ 0.032 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08213221598557312, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02361778534168146.

Dalam prestasi jangka pendek, PTB dipindahkan +0.66% dalam sejam terakhir dan +0.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 181.03K.

Portal To Bitcoin (PTB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.492 Modal Pasaran $ 49.94M$ 49.94M $ 49.94M Kelantangan (24J) $ 181.03K$ 181.03K $ 181.03K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 240.24M$ 240.24M $ 240.24M Bekalan Peredaran 1.75B 1.75B 1.75B Bekalan Maks 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 Jumlah Bekalan 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 Kadar Peredaran 20.78% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Portal To Bitcoin ialah $ 49.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 181.03K. Bekalan edaran PTB ialah 1.75B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5258400000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 240.24M.