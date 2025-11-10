Tokenomik Portal To Bitcoin (PTB)

Lihat cerapan utama tentang Portal To Bitcoin (PTB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:43:42 (UTC+8)
Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Portal To Bitcoin (PTB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 47.96M
Jumlah Bekalan:
$ 5.26B
Bekalan Edaran:
$ 1.75B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 229.91M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.08336
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02361778534168146
Harga Semasa:
$ 0.02737
Portal To Bitcoin (PTB) Maklumat

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Laman Web Rasmi:
https://www.portaltobitcoin.com
Kertas putih:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Peneroka Blok:
https://aurelia.portaltobitcoin.com

Tokenomik Portal To Bitcoin (PTB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Portal To Bitcoin (PTB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PTB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PTB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PTB, terokai PTB harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

