PATIC Logo

PATICHargae(PTC)

1 PTC ke USD Harga Langsung:

-%0,091D
USD
PATIC (PTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:25 (UTC+8)

PATIC (PTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

%0,00

-%0,09

-%0,40

-%0,40

PATIC (PTC) harga masa nyata ialah $ 0,001002. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTC didagangkan antara $ 0,000996 rendah dan $ 0,001007 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTC sepanjang masa ialah $ 0,002557405672019228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,000962419680792414.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTC telah berubah sebanyak %0,00 sejak sejam yang lalu, -%0,09 dalam 24 jam dan -%0,40 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PATIC (PTC) Maklumat Pasaran

No.3777

%0,00

ETH

Had Pasaran semasa PATIC ialah $ 0,00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 43,28K. Bekalan edaran PTC ialah 0,00, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50,10M.

PATIC (PTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PATIC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0,0000009-%0,09
30 Hari$ -0,000132-%11,65
60 Hari$ -0,000241-%19,39
90 Hari$ -0,000459-%31,42
Perubahan Harga PATIC Hari Ini

Hari ini, PTC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0,0000009 (-%0,09), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPATIC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0,000132 (-%11,65), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PATIC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PTC mengalami perubahan sebanyak $ -0,000241 (-%19,39), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PATIC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0,000459 (-%31,42), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PATIC (PTC)?

Semak PATIChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PATIC (PTC)

Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation.

PATIC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PATIC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PATIC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PATIC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PATIC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PATIC (PTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PATIC (PTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PATIC.

Semak PATIC ramalan harga sekarang!

Tokenomik PATIC (PTC)

Memahami tokenomik PATIC (PTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PATIC (PTC)

Mencari cara membeli PATIC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PATIC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PTC kepada Mata Wang Tempatan

PATIC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PATIC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PATIC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PATIC

Berapakah nilai PATIC (PTC) hari ini?
Harga langsung PTC dalam USD ialah 0,001002 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PTC ke USD?
Harga semasa PTC ke USD ialah $ 0,001002. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PATIC?
Had pasaran untuk PTC ialah $ 0,00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PTC?
Bekalan edaran PTC ialah 0,00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PTC?
PTC mencapai harga ATH sebanyak 0,002557405672019228 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PTC?
PTC melihat harga ATL sebanyak 0,000962419680792414 USD.
Berapakah jumlah dagangan PTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PTCialah $ 43,28K USD.
Adakah PTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
PTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

