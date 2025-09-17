Lagi Mengenai PTH

Plastichero Logo

PlasticheroHargae(PTH)

1 PTH ke USD Harga Langsung:

$0,0324
$0,0324
-0,12%1D
USD
Plastichero (PTH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:17:01 (UTC+8)

Plastichero (PTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,03066
$ 0,03066
24J Rendah
$ 0,03278
$ 0,03278
24J Tinggi

$ 0,03066
$ 0,03066

$ 0,03278
$ 0,03278

$ 0,1944924853489439
$ 0,1944924853489439

$ 0,026268953081945042
$ 0,026268953081945042

-0,07%

-0,12%

-6,77%

-6,77%

Plastichero (PTH) harga masa nyata ialah $ 0,0324. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTH didagangkan antara $ 0,03066 rendah dan $ 0,03278 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTH sepanjang masa ialah $ 0,1944924853489439, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,026268953081945042.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTH telah berubah sebanyak -0,07% sejak sejam yang lalu, -0,12% dalam 24 jam dan -6,77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plastichero (PTH) Maklumat Pasaran

No.4066

$ 0,00
$ 0,00

$ 108,38K
$ 108,38K

$ 32,21M
$ 32,21M

0,00
0,00

--
--

994 228 079
994 228 079

ETH

Had Pasaran semasa Plastichero ialah $ 0,00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 108,38K. Bekalan edaran PTH ialah 0,00, dengan jumlah bekalan sebanyak 994228079. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32,21M.

Plastichero (PTH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Plastichero hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0,0000389-0,12%
30 Hari$ +0,006+22,72%
60 Hari$ -0,00735-18,50%
90 Hari$ -0,01012-23,81%
Perubahan Harga Plastichero Hari Ini

Hari ini, PTH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0,0000389 (-0,12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPlastichero

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0,006 (+22,72%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Plastichero

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PTH mengalami perubahan sebanyak $ -0,00735 (-18,50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Plastichero

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0,01012 (-23,81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Plastichero (PTH)?

Semak Plasticherohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Plastichero (PTH)

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

Plastichero tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Plastichero pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PTH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Plastichero di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Plastichero anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Plastichero Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Plastichero (PTH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Plastichero (PTH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plastichero.

Semak Plastichero ramalan harga sekarang!

Tokenomik Plastichero (PTH)

Memahami tokenomik Plastichero (PTH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PTH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Plastichero (PTH)

Mencari cara membeli Plastichero? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Plastichero di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PTH kepada Mata Wang Tempatan

Plastichero Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Plastichero, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Plastichero Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plastichero

Berapakah nilai Plastichero (PTH) hari ini?
Harga langsung PTH dalam USD ialah 0,0324 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PTH ke USD?
Harga semasa PTH ke USD ialah $ 0,0324. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Plastichero?
Had pasaran untuk PTH ialah $ 0,00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PTH?
Bekalan edaran PTH ialah 0,00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PTH?
PTH mencapai harga ATH sebanyak 0,1944924853489439 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PTH?
PTH melihat harga ATL sebanyak 0,026268953081945042 USD.
Berapakah jumlah dagangan PTH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PTHialah $ 108,38K USD.
Adakah PTH akan naik lebih tinggi tahun ini?
PTH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PTHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:17:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PTH-ke-USD

Jumlah

PTH
PTH
USD
USD

1 PTH = 0,0324 USD

Berdagang PTH

PTHUSDT
$0,0324
$0,0324
-0,12%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan