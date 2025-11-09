PUBLIC Harga Hari Ini

Harga langsung PUBLIC (PUBLIC) hari ini ialah $ 0.03095, dengan 1.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUBLIC kepada USD penukaran adalah $ 0.03095 setiap PUBLIC.

PUBLIC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PUBLIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUBLIC didagangkan antara $ 0.03018 (rendah) dan $ 0.03145 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PUBLIC dipindahkan +0.81% dalam sejam terakhir dan +7.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 67.04K.

PUBLIC (PUBLIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 67.04K$ 67.04K $ 67.04K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.95M$ 30.95M $ 30.95M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam NEAR

