Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Puffer (PUFFER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Puffer (PUFFER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Puffer.

Tokenomik Puffer (PUFFER)

Memahami tokenomik Puffer (PUFFER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUFFER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Puffer Berapakah nilai Puffer (PUFFER) hari ini? Harga langsung PUFFER dalam USD ialah 0.2062 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PUFFER ke USD? $ 0.2062 . Lihat Harga semasa PUFFER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Puffer? Had pasaran untuk PUFFER ialah $ 36.28M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PUFFER? Bekalan edaran PUFFER ialah 175.95M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUFFER? PUFFER mencapai harga ATH sebanyak 0.9974820750431335 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUFFER? PUFFER melihat harga ATL sebanyak 0.1379968490783011 USD . Berapakah jumlah dagangan PUFFER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUFFERialah $ 202.69K USD . Adakah PUFFER akan naik lebih tinggi tahun ini? PUFFER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUFFERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

