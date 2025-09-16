Lagi Mengenai PUMLX

PUMLx Logo

PUMLxHargae(PUMLX)

1 PUMLX ke USD Harga Langsung:

$0.00071
$0.00071$0.00071
-16.47%1D
USD
PUMLx (PUMLX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:39 (UTC+8)

PUMLx (PUMLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00068
$ 0.00068$ 0.00068
24J Rendah
$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085
24J Tinggi

$ 0.00068
$ 0.00068$ 0.00068

$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085

$ 0.07747265475856323
$ 0.07747265475856323$ 0.07747265475856323

$ 0.000250137201915361
$ 0.000250137201915361$ 0.000250137201915361

+4.41%

-16.47%

+73.17%

+73.17%

PUMLx (PUMLX) harga masa nyata ialah $ 0.00071. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUMLX didagangkan antara $ 0.00068 rendah dan $ 0.00085 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUMLX sepanjang masa ialah $ 0.07747265475856323, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000250137201915361.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUMLX telah berubah sebanyak +4.41% sejak sejam yang lalu, -16.47% dalam 24 jam dan +73.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUMLx (PUMLX) Maklumat Pasaran

No.2867

$ 91.77K
$ 91.77K$ 91.77K

$ 1.24K
$ 1.24K$ 1.24K

$ 351.55K
$ 351.55K$ 351.55K

129.25M
129.25M 129.25M

495,142,858
495,142,858 495,142,858

ETH

Had Pasaran semasa PUMLx ialah $ 91.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.24K. Bekalan edaran PUMLX ialah 129.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 495142858. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 351.55K.

PUMLx (PUMLX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PUMLx hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00013999-16.47%
30 Hari$ +0.000157+28.39%
60 Hari$ +0.000169+31.23%
90 Hari$ -0.000174-19.69%
Perubahan Harga PUMLx Hari Ini

Hari ini, PUMLX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00013999 (-16.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPUMLx

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000157 (+28.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PUMLx

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUMLX mengalami perubahan sebanyak $ +0.000169 (+31.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PUMLx

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000174 (-19.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PUMLx (PUMLX)?

Semak PUMLxhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PUMLx (PUMLX)

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

PUMLx tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PUMLx pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PUMLX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PUMLx di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PUMLx anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PUMLx Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PUMLx (PUMLX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PUMLx (PUMLX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PUMLx.

Semak PUMLx ramalan harga sekarang!

Tokenomik PUMLx (PUMLX)

Memahami tokenomik PUMLx (PUMLX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUMLX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PUMLx (PUMLX)

Mencari cara membeli PUMLx? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PUMLx di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PUMLX kepada Mata Wang Tempatan

1 PUMLx(PUMLX) ke VND
18.68365
1 PUMLx(PUMLX) ke AUD
A$0.0010579
1 PUMLx(PUMLX) ke GBP
0.0005183
1 PUMLx(PUMLX) ke EUR
0.0005964
1 PUMLx(PUMLX) ke USD
$0.00071
1 PUMLx(PUMLX) ke MYR
RM0.002982
1 PUMLx(PUMLX) ke TRY
0.0293088
1 PUMLx(PUMLX) ke JPY
¥0.10366
1 PUMLx(PUMLX) ke ARS
ARS$1.0380058
1 PUMLx(PUMLX) ke RUB
0.0587809
1 PUMLx(PUMLX) ke INR
0.0624942
1 PUMLx(PUMLX) ke IDR
Rp11.6393424
1 PUMLx(PUMLX) ke KRW
0.9806591
1 PUMLx(PUMLX) ke PHP
0.0404487
1 PUMLx(PUMLX) ke EGP
￡E.0.0341368
1 PUMLx(PUMLX) ke BRL
R$0.003763
1 PUMLx(PUMLX) ke CAD
C$0.0009727
1 PUMLx(PUMLX) ke BDT
0.086478
1 PUMLx(PUMLX) ke NGN
1.0612796
1 PUMLx(PUMLX) ke COP
$2.7734375
1 PUMLx(PUMLX) ke ZAR
R.0.0123256
1 PUMLx(PUMLX) ke UAH
0.0292307
1 PUMLx(PUMLX) ke VES
Bs0.1136
1 PUMLx(PUMLX) ke CLP
$0.67379
1 PUMLx(PUMLX) ke PKR
Rs0.2015264
1 PUMLx(PUMLX) ke KZT
0.3841952
1 PUMLx(PUMLX) ke THB
฿0.0224928
1 PUMLx(PUMLX) ke TWD
NT$0.0213852
1 PUMLx(PUMLX) ke AED
د.إ0.0026057
1 PUMLx(PUMLX) ke CHF
Fr0.0005538
1 PUMLx(PUMLX) ke HKD
HK$0.0055238
1 PUMLx(PUMLX) ke AMD
֏0.271504
1 PUMLx(PUMLX) ke MAD
.د.م0.0063687
1 PUMLx(PUMLX) ke MXN
$0.0130072
1 PUMLx(PUMLX) ke SAR
ريال0.0026625
1 PUMLx(PUMLX) ke PLN
0.0025489
1 PUMLx(PUMLX) ke RON
лв0.0030388
1 PUMLx(PUMLX) ke SEK
kr0.0065604
1 PUMLx(PUMLX) ke BGN
лв0.0011715
1 PUMLx(PUMLX) ke HUF
Ft0.234087
1 PUMLx(PUMLX) ke CZK
0.0146047
1 PUMLx(PUMLX) ke KWD
د.ك0.00021655
1 PUMLx(PUMLX) ke ILS
0.0023714
1 PUMLx(PUMLX) ke AOA
Kz0.6472147
1 PUMLx(PUMLX) ke BHD
.د.ب0.00026767
1 PUMLx(PUMLX) ke BMD
$0.00071
1 PUMLx(PUMLX) ke DKK
kr0.0044801
1 PUMLx(PUMLX) ke HNL
L0.0186233
1 PUMLx(PUMLX) ke MUR
0.0321275
1 PUMLx(PUMLX) ke NAD
$0.0123327
1 PUMLx(PUMLX) ke NOK
kr0.0069509
1 PUMLx(PUMLX) ke NZD
$0.0011857
1 PUMLx(PUMLX) ke PAB
B/.0.00071
1 PUMLx(PUMLX) ke PGK
K0.0029678
1 PUMLx(PUMLX) ke QAR
ر.ق0.0025844
1 PUMLx(PUMLX) ke RSD
дин.0.0703539

PUMLx Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PUMLx, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PUMLx Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PUMLx

Berapakah nilai PUMLx (PUMLX) hari ini?
Harga langsung PUMLX dalam USD ialah 0.00071 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUMLX ke USD?
Harga semasa PUMLX ke USD ialah $ 0.00071. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PUMLx?
Had pasaran untuk PUMLX ialah $ 91.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUMLX?
Bekalan edaran PUMLX ialah 129.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUMLX?
PUMLX mencapai harga ATH sebanyak 0.07747265475856323 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUMLX?
PUMLX melihat harga ATL sebanyak 0.000250137201915361 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUMLX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUMLXialah $ 1.24K USD.
Adakah PUMLX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUMLX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUMLXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:39 (UTC+8)

PUMLx (PUMLX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PUMLX-ke-USD

Jumlah

PUMLX
PUMLX
USD
USD

1 PUMLX = 0.00071 USD

Berdagang PUMLX

PUMLXUSDT
$0.00071
$0.00071$0.00071
-16.47%

