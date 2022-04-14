Tokenomik PUMLx (PUMLX)

Lihat cerapan utama tentang PUMLx (PUMLX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PUMLx (PUMLX) Maklumat

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

Laman Web Rasmi:
https://puml.io
Kertas putih:
https://whitepaper.puml.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73

PUMLx (PUMLX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PUMLx (PUMLX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 91.90K
Jumlah Bekalan:
$ 495.14M
Bekalan Edaran:
$ 129.25M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 352.05K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02043
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000250137201915361
Harga Semasa:
$ 0.000711
Tokenomik PUMLx (PUMLX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PUMLx (PUMLX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUMLX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUMLX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUMLX, terokai PUMLX harga langsung token!

PUMLx (PUMLX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PUMLX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PUMLX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUMLX? Halaman ramalan harga PUMLX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.