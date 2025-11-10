pump.fun Harga Hari Ini

Harga langsung pump.fun (PUMP) hari ini ialah $ 0.003976, dengan 0.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUMP kepada USD penukaran adalah $ 0.003976 setiap PUMP.

pump.fun kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PUMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUMP didagangkan antara $ 0.003681 (rendah) dan $ 0.004006 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PUMP dipindahkan +1.32% dalam sejam terakhir dan -6.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.32M.

pump.fun (PUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.98B$ 3.98B $ 3.98B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa pump.fun ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.32M. Bekalan edaran PUMP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.98B.