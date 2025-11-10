BursaDEX+
Harga pump.fun langsung hari ini ialah 0.003976 USD.PUMP modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata PUMP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.003978
pump.fun (PUMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:16:20 (UTC+8)

pump.fun Harga Hari Ini

Harga langsung pump.fun (PUMP) hari ini ialah $ 0.003976, dengan 0.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUMP kepada USD penukaran adalah $ 0.003976 setiap PUMP.

pump.fun kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PUMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUMP didagangkan antara $ 0.003681 (rendah) dan $ 0.004006 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PUMP dipindahkan +1.32% dalam sejam terakhir dan -6.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.32M.

pump.fun (PUMP) Maklumat Pasaran

$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M

$ 3.98B
$ 3.98B$ 3.98B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

SOL

Had Pasaran semasa pump.fun ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.32M. Bekalan edaran PUMP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.98B.

pump.fun Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003681
$ 0.003681$ 0.003681
24J Rendah
$ 0.004006
$ 0.004006$ 0.004006
24J Tinggi

$ 0.003681
$ 0.003681$ 0.003681

$ 0.004006
$ 0.004006$ 0.004006

+1.32%

+0.88%

-6.91%

-6.91%

pump.fun (PUMP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk pump.fun hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000347+0.88%
30 Hari$ -0.00115-22.44%
60 Hari$ -0.001541-27.94%
90 Hari$ +0.000427+12.03%
Perubahan Harga pump.fun Hari Ini

Hari ini, PUMP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000347 (+0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haripump.fun

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00115 (-22.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari pump.fun

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUMP mengalami perubahan sebanyak $ -0.001541 (-27.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari pump.fun

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000427 (+12.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga pump.fun (PUMP)?

Semak pump.funhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk pump.fun

Cerapan dipacu AI yang menganalisis pump.fun pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga pump.fun?

Several key factors influence pump.fun (PUMP) token prices:

1. Platform usage and trading volume - Higher activity on the pump.fun platform increases demand for PUMP tokens
2. New token launches - More projects launching through the platform drives utility demand
3. Market sentiment toward meme coins and speculative tokens
4. Overall crypto market conditions and Bitcoin trends
5. Platform revenue sharing mechanisms with PUMP holders
6. Community engagement and social media hype
7. Regulatory news affecting decentralized platforms
8. Competition from similar launchpad platforms

Mengapa orang ingin tahu harga pump.fun hari ini?

People want to know pump.fun (PUMP) price today because it's a popular Solana-based platform for creating and trading memecoins. Traders track PUMP's price to make investment decisions, assess market sentiment, and time their trades. The token's value reflects the platform's usage and adoption in the memecoin ecosystem.

Ramalan Harga untuk pump.fun

pump.fun (PUMP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PUMP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
pump.fun (PUMP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga pump.fun berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga pump.fun yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PUMP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik pump.fun Ramalan Harga.

Perihal pump.fun

PUMP is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, primarily serving as a utility token within its ecosystem. It is designed to incentivize and reward user engagement and loyalty within the platform it is associated with. PUMP's primary function is to be used as a medium of exchange for services and features within its native platform, encouraging active participation and interaction among its users. The token operates on a deflationary model, where a certain percentage of tokens are burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This mechanism aims to create scarcity and potentially increase the token's value, although this is subject to market dynamics and user adoption.

Bagaimana untuk membeli & Melabur pump.fun dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan pump.fun? Membeli PUMP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli pump.fun. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan pump.fun (PUMP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan pump.fun akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli pump.fun (PUMP)

Apa yang boleh anda lakukan dengan pump.fun

Memiliki pump.fun membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli pump.fun (PUMP) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu pump.fun (PUMP)

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

pump.fun Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pump.fun, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web pump.fun Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai pump.fun

Berapakah nilai 1 pump.fun pada tahun 2030?
Jika pump.fun berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga pump.fun berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:16:20 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang pump.fun

PUMP USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek PUMP dengan leveraj. Terokai PUMP dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan pump.fun (PUMP) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga pump.fun langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
PUMP/USDC
$0.003979
$0.003979$0.003979
+0.73%
0.00% (USDT)
PUMP/USDT
$0.003978
$0.003978$0.003978
+0.78%
0.00% (USDT)

