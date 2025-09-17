Apakah itu pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai pumpBTC Berapakah nilai pumpBTC (PUMPBTC) hari ini? Harga langsung PUMPBTC dalam USD ialah 0.08991 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PUMPBTC ke USD? $ 0.08991 . Lihat Harga semasa PUMPBTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran pumpBTC? Had pasaran untuk PUMPBTC ialah $ 25.62M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PUMPBTC? Bekalan edaran PUMPBTC ialah 285.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUMPBTC? PUMPBTC mencapai harga ATH sebanyak 0.23385128396045374 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUMPBTC? PUMPBTC melihat harga ATL sebanyak 0.005963806888961928 USD . Berapakah jumlah dagangan PUMPBTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUMPBTCialah $ 71.45K USD . Adakah PUMPBTC akan naik lebih tinggi tahun ini? PUMPBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUMPBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

