pumpBTC Logo

pumpBTCHargae(PUMPBTC)

1 PUMPBTC ke USD Harga Langsung:

$0.08991
$0.08991
-1.65%1D
USD
pumpBTC (PUMPBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:17:24 (UTC+8)

pumpBTC (PUMPBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-2.32%

-1.65%

+126.98%

+126.98%

pumpBTC (PUMPBTC) harga masa nyata ialah $ 0.08991. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUMPBTC didagangkan antara $ 0.0859 rendah dan $ 0.10504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUMPBTC sepanjang masa ialah $ 0.23385128396045374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005963806888961928.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUMPBTC telah berubah sebanyak -2.32% sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan +126.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pumpBTC (PUMPBTC) Maklumat Pasaran

No.812

28.50%

ETH

Had Pasaran semasa pumpBTC ialah $ 25.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.45K. Bekalan edaran PUMPBTC ialah 285.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.91M.

pumpBTC (PUMPBTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk pumpBTC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0015084-1.65%
30 Hari$ +0.04703+109.67%
60 Hari$ +0.05165+134.99%
90 Hari$ +0.05166+135.05%
Perubahan Harga pumpBTC Hari Ini

Hari ini, PUMPBTC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0015084 (-1.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HaripumpBTC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04703 (+109.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari pumpBTC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUMPBTC mengalami perubahan sebanyak $ +0.05165 (+134.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari pumpBTC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.05166 (+135.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga pumpBTC (PUMPBTC)?

Semak pumpBTChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu pumpBTC (PUMPBTC)

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

pumpBTC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus pumpBTC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PUMPBTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang pumpBTC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian pumpBTC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

pumpBTC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai pumpBTC (PUMPBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset pumpBTC (PUMPBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk pumpBTC.

Semak pumpBTC ramalan harga sekarang!

Tokenomik pumpBTC (PUMPBTC)

Memahami tokenomik pumpBTC (PUMPBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUMPBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli pumpBTC (PUMPBTC)

Mencari cara membeli pumpBTC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah pumpBTC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PUMPBTC kepada Mata Wang Tempatan

pumpBTC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pumpBTC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web pumpBTC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai pumpBTC

Berapakah nilai pumpBTC (PUMPBTC) hari ini?
Harga langsung PUMPBTC dalam USD ialah 0.08991 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUMPBTC ke USD?
Harga semasa PUMPBTC ke USD ialah $ 0.08991. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran pumpBTC?
Had pasaran untuk PUMPBTC ialah $ 25.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUMPBTC?
Bekalan edaran PUMPBTC ialah 285.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUMPBTC?
PUMPBTC mencapai harga ATH sebanyak 0.23385128396045374 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUMPBTC?
PUMPBTC melihat harga ATL sebanyak 0.005963806888961928 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUMPBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUMPBTCialah $ 71.45K USD.
Adakah PUMPBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUMPBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUMPBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
pumpBTC (PUMPBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

