Tokenomik pumpBTC (PUMPBTC)

Lihat cerapan utama tentang pumpBTC (PUMPBTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

pumpBTC (PUMPBTC) Maklumat

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

Laman Web Rasmi:
https://pumpbtc.xyz/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C

pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk pumpBTC (PUMPBTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 26.77M
$ 26.77M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 285.00M
$ 285.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 93.92M
$ 93.92M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.29652
$ 0.29652
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005963806888961928
$ 0.005963806888961928
Harga Semasa:
$ 0.09392
$ 0.09392

Tokenomik pumpBTC (PUMPBTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik pumpBTC (PUMPBTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUMPBTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUMPBTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUMPBTC, terokai PUMPBTC harga langsung token!

Cara Membeli PUMPBTC

Berminat untuk menambah pumpBTC (PUMPBTC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PUMPBTC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

pumpBTC (PUMPBTC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PUMPBTC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PUMPBTC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUMPBTC? Halaman ramalan harga PUMPBTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

