Apakah itu PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI Ramalan Harga (USD)

Tokenomik PUNDIAI (PUNDIAI)

Cara membeli PUNDIAI (PUNDIAI)

PUNDIAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PUNDIAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PUNDIAI Berapakah nilai PUNDIAI (PUNDIAI) hari ini? Harga langsung PUNDIAI dalam USD ialah 0.8447 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PUNDIAI ke USD? $ 0.8447 . Apakah had pasaran PUNDIAI? Had pasaran untuk PUNDIAI ialah $ 5.96M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PUNDIAI? Bekalan edaran PUNDIAI ialah 7.06M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUNDIAI? PUNDIAI mencapai harga ATH sebanyak 18.389348329635098 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUNDIAI? PUNDIAI melihat harga ATL sebanyak 1.8253727976425043 USD . Berapakah jumlah dagangan PUNDIAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUNDIAIialah $ 8.57K USD .

PUNDIAI (PUNDIAI) Kemas Kini Industri Penting

