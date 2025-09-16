Lagi Mengenai PUNDIAI

1 PUNDIAI ke USD Harga Langsung:

$0.8447
-3.85%1D
USD
PUNDIAI (PUNDIAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:03:11 (UTC+8)

PUNDIAI (PUNDIAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.8396
24J Rendah
$ 0.8964
24J Tinggi

$ 0.8396
$ 0.8964
$ 18.389348329635098
$ 1.8253727976425043
-1.88%

-3.85%

+7.01%

+7.01%

PUNDIAI (PUNDIAI) harga masa nyata ialah $ 0.8447. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUNDIAI didagangkan antara $ 0.8396 rendah dan $ 0.8964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUNDIAI sepanjang masa ialah $ 18.389348329635098, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.8253727976425043.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUNDIAI telah berubah sebanyak -1.88% sejak sejam yang lalu, -3.85% dalam 24 jam dan +7.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUNDIAI (PUNDIAI) Maklumat Pasaran

No.997

$ 5.96M
$ 8.57K
$ 15.99M
7.06M
18,930,226
8,312,980
37.28%

NONE

Had Pasaran semasa PUNDIAI ialah $ 5.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.57K. Bekalan edaran PUNDIAI ialah 7.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8312980. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.99M.

PUNDIAI (PUNDIAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PUNDIAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.033823-3.85%
30 Hari$ -3.4504-80.34%
60 Hari$ -4.1-82.92%
90 Hari$ -6.2046-88.02%
Perubahan Harga PUNDIAI Hari Ini

Hari ini, PUNDIAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.033823 (-3.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPUNDIAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -3.4504 (-80.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PUNDIAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUNDIAI mengalami perubahan sebanyak $ -4.1 (-82.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PUNDIAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -6.2046 (-88.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PUNDIAI (PUNDIAI)?

Semak PUNDIAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PUNDIAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PUNDIAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PUNDIAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PUNDIAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PUNDIAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PUNDIAI (PUNDIAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PUNDIAI (PUNDIAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PUNDIAI.

Semak PUNDIAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik PUNDIAI (PUNDIAI)

Memahami tokenomik PUNDIAI (PUNDIAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUNDIAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PUNDIAI (PUNDIAI)

Mencari cara membeli PUNDIAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PUNDIAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PUNDIAI kepada Mata Wang Tempatan

1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke VND
22,228.2805
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AUD
A$1.258603
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke GBP
0.616631
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke EUR
0.709548
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke USD
$0.8447
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MYR
RM3.54774
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TRY
34.869216
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke JPY
¥123.3262
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ARS
ARS$1,234.934506
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke RUB
70.27904
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke INR
74.325153
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke IDR
Rp13,847.538768
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KRW
1,166.708087
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PHP
47.97896
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke EGP
￡E.40.604729
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BRL
R$4.485357
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CAD
C$1.157239
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BDT
102.88446
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NGN
1,262.623772
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke COP
$3,286.769935
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ZAR
R.14.647098
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke UAH
34.776299
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke VES
Bs135.152
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CLP
$801.6203
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PKR
Rs239.759648
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KZT
457.084064
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke THB
฿26.760096
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TWD
NT$25.408576
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AED
د.إ3.100049
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CHF
Fr0.658866
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke HKD
HK$6.571766
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AMD
֏323.01328
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MAD
.د.م7.576959
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MXN
$15.466457
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SAR
ريال3.167625
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PLN
3.032473
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke RON
лв3.606869
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SEK
kr7.796581
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BGN
лв1.393755
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke HUF
Ft277.585314
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CZK
17.333244
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KWD
د.ك0.2567888
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ILS
2.812851
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AOA
Kz770.003179
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BHD
.د.ب0.3184519
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BMD
$0.8447
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke DKK
kr5.313163
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke HNL
L22.156481
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MUR
38.222675
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NAD
$14.672439
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NOK
kr8.252719
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NZD
$1.410649
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PAB
B/.0.8447
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PGK
K3.530846
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke QAR
ر.ق3.074708
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke RSD
дин.83.507042

PUNDIAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PUNDIAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PUNDIAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PUNDIAI

Berapakah nilai PUNDIAI (PUNDIAI) hari ini?
Harga langsung PUNDIAI dalam USD ialah 0.8447 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUNDIAI ke USD?
Harga semasa PUNDIAI ke USD ialah $ 0.8447. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PUNDIAI?
Had pasaran untuk PUNDIAI ialah $ 5.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUNDIAI?
Bekalan edaran PUNDIAI ialah 7.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUNDIAI?
PUNDIAI mencapai harga ATH sebanyak 18.389348329635098 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUNDIAI?
PUNDIAI melihat harga ATL sebanyak 1.8253727976425043 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUNDIAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUNDIAIialah $ 8.57K USD.
Adakah PUNDIAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUNDIAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUNDIAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
PUNDIAI (PUNDIAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 PUNDIAI = 0.8447 USD

