Tokenomik PUNDIAI (PUNDIAI)

Tokenomik PUNDIAI (PUNDIAI)

Lihat cerapan utama tentang PUNDIAI (PUNDIAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PUNDIAI (PUNDIAI) Maklumat

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

Laman Web Rasmi:
https://pundi.ai/
Kertas putih:
https://pundi.gitbook.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PUNDIAI (PUNDIAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M
Jumlah Bekalan:
$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M
Bekalan Edaran:
$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.95M
$ 14.95M$ 14.95M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 53.947
$ 53.947$ 53.947
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.8253727976425043
$ 1.8253727976425043$ 1.8253727976425043
Harga Semasa:
$ 0.7896
$ 0.7896$ 0.7896

Tokenomik PUNDIAI (PUNDIAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PUNDIAI (PUNDIAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUNDIAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUNDIAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUNDIAI, terokai PUNDIAI harga langsung token!

Cara Membeli PUNDIAI

Berminat untuk menambah PUNDIAI (PUNDIAI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PUNDIAI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

PUNDIAI (PUNDIAI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PUNDIAI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PUNDIAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUNDIAI? Halaman ramalan harga PUNDIAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.