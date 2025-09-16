Lagi Mengenai PUNDIX

Pundi X Logo

Pundi XHargae(PUNDIX)

Pundi X (PUNDIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:43 (UTC+8)

Pundi X (PUNDIX) Maklumat Harga (USD)

Pundi X (PUNDIX) harga masa nyata ialah $ 0.3184. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUNDIX didagangkan antara $ 0.309 rendah dan $ 0.3195 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUNDIX sepanjang masa ialah $ 7.13592656, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.21487481482968304.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUNDIX telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, +1.85% dalam 24 jam dan -3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pundi X (PUNDIX) Maklumat Pasaran

No.297

$ 82.27M
$ 82.27M$ 82.27M

$ 98.07K
$ 98.07K$ 98.07K

$ 82.31M
$ 82.31M$ 82.31M

258.39M
258.39M 258.39M

258,526,640
258,526,640 258,526,640

258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244

99.94%

ETH

Had Pasaran semasa Pundi X ialah $ 82.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 98.07K. Bekalan edaran PUNDIX ialah 258.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 258386541.0999244. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.31M.

Pundi X (PUNDIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pundi X hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005783+1.85%
30 Hari$ +0.0062+1.98%
60 Hari$ -0.0221-6.50%
90 Hari$ +0.035+12.35%
Perubahan Harga Pundi X Hari Ini

Hari ini, PUNDIX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005783 (+1.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPundi X

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0062 (+1.98%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pundi X

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUNDIX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0221 (-6.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pundi X

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.035 (+12.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pundi X (PUNDIX)?

Semak Pundi Xhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pundi X pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PUNDIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pundi X di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pundi X anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pundi X Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pundi X (PUNDIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pundi X (PUNDIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pundi X.

Semak Pundi X ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pundi X (PUNDIX)

Memahami tokenomik Pundi X (PUNDIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUNDIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pundi X (PUNDIX)

Mencari cara membeli Pundi X? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pundi X di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PUNDIX kepada Mata Wang Tempatan

Pundi X Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pundi X, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Pundi X Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pundi X

Berapakah nilai Pundi X (PUNDIX) hari ini?
Harga langsung PUNDIX dalam USD ialah 0.3184 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUNDIX ke USD?
Harga semasa PUNDIX ke USD ialah $ 0.3184. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pundi X?
Had pasaran untuk PUNDIX ialah $ 82.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUNDIX?
Bekalan edaran PUNDIX ialah 258.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUNDIX?
PUNDIX mencapai harga ATH sebanyak 7.13592656 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUNDIX?
PUNDIX melihat harga ATL sebanyak 0.21487481482968304 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUNDIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUNDIXialah $ 98.07K USD.
Adakah PUNDIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUNDIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUNDIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

