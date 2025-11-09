PUP Harga Hari Ini

Harga langsung PUP (PUP) hari ini ialah $ 0.005049, dengan 9.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUP kepada USD penukaran adalah $ 0.005049 setiap PUP.

PUP kini berada pada kedudukan #1400 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.05M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PUP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUP didagangkan antara $ 0.004564 (rendah) dan $ 0.005488 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.031040685718077, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000095540290490576.

Dalam prestasi jangka pendek, PUP dipindahkan -2.38% dalam sejam terakhir dan -25.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 92.94K.

PUP (PUP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1400 Modal Pasaran $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Kelantangan (24J) $ 92.94K$ 92.94K $ 92.94K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam BSC

