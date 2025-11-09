I love puppies Harga Hari Ini

Harga langsung I love puppies (PUPPIES) hari ini ialah $ 0.0000003659, dengan 2.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUPPIES kepada USD penukaran adalah $ 0.0000003659 setiap PUPPIES.

I love puppies kini berada pada kedudukan #3683 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PUPPIES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUPPIES didagangkan antara $ 0.0000003398 (rendah) dan $ 0.0000003809 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000001189097557191, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000001766024703.

Dalam prestasi jangka pendek, PUPPIES dipindahkan -1.54% dalam sejam terakhir dan -8.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.53K.

I love puppies (PUPPIES) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3683 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 56.53K$ 56.53K $ 56.53K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.39M$ 15.39M $ 15.39M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Jumlah Bekalan 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa I love puppies ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.53K. Bekalan edaran PUPPIES ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 42069000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.39M.