I love puppies Harga Hari Ini

Harga langsung I love puppies (PUPPIES1) hari ini ialah $ 0.0000000000000933, dengan 9.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUPPIES1 kepada USD penukaran adalah $ 0.0000000000000933 setiap PUPPIES1.

I love puppies kini berada pada kedudukan #4015 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PUPPIES1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUPPIES1 didagangkan antara $ 0.0000000000000801 (rendah) dan $ 0.000000000000138 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000339902443, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000000316317.

Dalam prestasi jangka pendek, PUPPIES1 dipindahkan -6.80% dalam sejam terakhir dan -26.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.05K.

I love puppies (PUPPIES1) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4015 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.25K$ 39.25K $ 39.25K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa I love puppies ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.05K. Bekalan edaran PUPPIES1 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.25K.