Harga I love puppies langsung hari ini ialah 0.0000000000000933 USD.PUPPIES1 modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata PUPPIES1 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai PUPPIES1

Maklumat Harga PUPPIES1

Apakah PUPPIES1

Laman Web Rasmi PUPPIES1

Tokenomik PUPPIES1

Ramalan Harga PUPPIES1

Sejarah PUPPIES1

PUPPIES1 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PUPPIES1-ke-Fiat

PUPPIES1 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

I love puppies Logo

I love puppiesHargae(PUPPIES1)

1 PUPPIES1 ke USD Harga Langsung:

$0.0000000000000933
$0.0000000000000933$0.0000000000000933
-9.32%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:27:39 (UTC+8)

I love puppies Harga Hari Ini

Harga langsung I love puppies (PUPPIES1) hari ini ialah $ 0.0000000000000933, dengan 9.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUPPIES1 kepada USD penukaran adalah $ 0.0000000000000933 setiap PUPPIES1.

I love puppies kini berada pada kedudukan #4015 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PUPPIES1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUPPIES1 didagangkan antara $ 0.0000000000000801 (rendah) dan $ 0.000000000000138 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000339902443, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000000316317.

Dalam prestasi jangka pendek, PUPPIES1 dipindahkan -6.80% dalam sejam terakhir dan -26.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.05K.

I love puppies (PUPPIES1) Maklumat Pasaran

No.4015

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

$ 39.25K
$ 39.25K$ 39.25K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa I love puppies ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.05K. Bekalan edaran PUPPIES1 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.25K.

I love puppies Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000000000801
$ 0.0000000000000801$ 0.0000000000000801
24J Rendah
$ 0.000000000000138
$ 0.000000000000138$ 0.000000000000138
24J Tinggi

$ 0.0000000000000801
$ 0.0000000000000801$ 0.0000000000000801

$ 0.000000000000138
$ 0.000000000000138$ 0.000000000000138

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

-6.80%

-9.32%

-26.54%

-26.54%

I love puppies (PUPPIES1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk I love puppies hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000000000009589-9.32%
30 Hari$ -0.0000000000000667-41.69%
60 Hari$ -0.0000000000004067-81.34%
90 Hari$ -0.0000000000004067-81.34%
Perubahan Harga I love puppies Hari Ini

Hari ini, PUPPIES1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000000000009589 (-9.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariI love puppies

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000000000000667 (-41.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari I love puppies

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUPPIES1 mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000000000004067 (-81.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari I love puppies

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000000000004067 (-81.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga I love puppies (PUPPIES1)?

Semak I love puppieshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk I love puppies

Cerapan dipacu AI yang menganalisis I love puppies pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga I love puppies?

Several factors influence PUPPIES1 token prices:

1. Market sentiment and community hype around the meme coin
2. Social media trends and viral marketing campaigns
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Overall cryptocurrency market conditions
5. Whale movements and large holder activities
6. Listing on new exchanges or platforms
7. Celebrity endorsements or influencer mentions
8. Utility developments or partnership announcements
9. Supply mechanics like burns or staking rewards
10. Regulatory news affecting meme coins

: 580 characters (exceeds limit)

Let me provide a shorter response:

PUPPIES1 prices are influenced by: community sentiment, social media hype, trading volume, overall crypto market trends, whale movements, exchange listings, celebrity endorsements, utility developments, tokenomics changes, and regulatory news affecting meme coins.

Mengapa orang ingin tahu harga I love puppies hari ini?

People want to know PUPPIES1 price today because they may be investors or traders tracking their portfolio value, considering buying or selling decisions, or monitoring market trends. Real-time price data helps assess profit/loss, market sentiment, and timing for transactions in this meme coin.

Ramalan Harga untuk I love puppies

I love puppies (PUPPIES1) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PUPPIES1 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
I love puppies (PUPPIES1) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga I love puppies berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal I love puppies

PUPPIES1 is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive funds globally in a secure and efficient manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. PUPPIES1 also features a capped supply model, limiting the total number of tokens that can ever be in circulation. This asset is typically used within the broader crypto ecosystem for various purposes, including decentralized finance (DeFi) applications and digital collectibles. Overall, PUPPIES1 aims to provide a decentralized solution for financial transactions and digital ownership.

Bagaimana untuk membeli & Melabur I love puppies dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan I love puppies? Membeli PUPPIES1 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli I love puppies. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan I love puppies (PUPPIES1) perjalanan Membeli anda.

Apa yang boleh anda lakukan dengan I love puppies

Memiliki I love puppies membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Apakah itu I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang I love puppies, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web I love puppies Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai I love puppies

Berapakah nilai 1 I love puppies pada tahun 2030?
Jika I love puppies berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga I love puppies berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:27:39 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

