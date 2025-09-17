Lagi Mengenai PUSH

$0.03645
+1.27%1D
EPNS (PUSH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:51:02 (UTC+8)

EPNS (PUSH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+1.16%

+1.27%

+0.85%

+0.85%

EPNS (PUSH) harga masa nyata ialah $ 0.03637. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUSH didagangkan antara $ 0.03439 rendah dan $ 0.03649 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUSH sepanjang masa ialah $ 8.76519564, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.027958497222728092.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUSH telah berubah sebanyak +1.16% sejak sejam yang lalu, +1.27% dalam 24 jam dan +0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EPNS (PUSH) Maklumat Pasaran

No.1670

90.23%

ETH

Had Pasaran semasa EPNS ialah $ 3.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.78K. Bekalan edaran PUSH ialah 90.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.64M.

EPNS (PUSH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk EPNS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004571+1.27%
30 Hari$ -0.00248-6.39%
60 Hari$ -0.00352-8.83%
90 Hari$ +0.00342+10.37%
Perubahan Harga EPNS Hari Ini

Hari ini, PUSH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0004571 (+1.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEPNS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00248 (-6.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari EPNS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUSH mengalami perubahan sebanyak $ -0.00352 (-8.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari EPNS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00342 (+10.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga EPNS (PUSH)?

Semak EPNShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu EPNS (PUSH)

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

EPNS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus EPNS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PUSH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang EPNS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian EPNS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

EPNS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EPNS (PUSH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EPNS (PUSH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EPNS.

Semak EPNS ramalan harga sekarang!

Tokenomik EPNS (PUSH)

Memahami tokenomik EPNS (PUSH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUSH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli EPNS (PUSH)

Mencari cara membeli EPNS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah EPNS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PUSH kepada Mata Wang Tempatan

EPNS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EPNS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web EPNS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EPNS

Berapakah nilai EPNS (PUSH) hari ini?
Harga langsung PUSH dalam USD ialah 0.03637 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUSH ke USD?
Harga semasa PUSH ke USD ialah $ 0.03637. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EPNS?
Had pasaran untuk PUSH ialah $ 3.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUSH?
Bekalan edaran PUSH ialah 90.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUSH?
PUSH mencapai harga ATH sebanyak 8.76519564 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUSH?
PUSH melihat harga ATL sebanyak 0.027958497222728092 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUSH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUSHialah $ 82.78K USD.
Adakah PUSH akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUSH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUSHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

