PussFi Logo

PussFiHargae(PUSS)

1 PUSS ke USD Harga Langsung:

$0.00647
-0.18%1D
USD
PussFi (PUSS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:43:57 (UTC+8)

PussFi (PUSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006466
24J Rendah
$ 0.006519
24J Tinggi

$ 0.006466
$ 0.006519
$ 0.014740617188837304
$ 0.002662291160433573
-0.25%

-0.18%

+11.72%

+11.72%

PussFi (PUSS) harga masa nyata ialah $ 0.00647. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUSS didagangkan antara $ 0.006466 rendah dan $ 0.006519 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUSS sepanjang masa ialah $ 0.014740617188837304, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002662291160433573.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUSS telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +11.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PussFi (PUSS) Maklumat Pasaran

No.1414

$ 5.69M
$ 172.53K
$ 6.47M
878.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
87.88%

TRX

Had Pasaran semasa PussFi ialah $ 5.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 172.53K. Bekalan edaran PUSS ialah 878.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.47M.

PussFi (PUSS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PussFi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001167-0.18%
30 Hari$ -0.0009-12.22%
60 Hari$ -0.003508-35.16%
90 Hari$ -0.003792-36.96%
Perubahan Harga PussFi Hari Ini

Hari ini, PUSS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001167 (-0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPussFi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0009 (-12.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PussFi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PUSS mengalami perubahan sebanyak $ -0.003508 (-35.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PussFi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003792 (-36.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PussFi (PUSS)?

Semak PussFi halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PussFi (PUSS)

$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

PussFi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PussFi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PUSS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PussFi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PussFi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PussFi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PussFi (PUSS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PussFi (PUSS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PussFi.

Semak PussFi ramalan harga sekarang!

Tokenomik PussFi (PUSS)

Memahami tokenomik PussFi (PUSS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUSS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PussFi (PUSS)

Mencari cara membeli PussFi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PussFi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PUSS kepada Mata Wang Tempatan

PussFi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PussFi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PussFi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PussFi

Berapakah nilai PussFi (PUSS) hari ini?
Harga langsung PUSS dalam USD ialah 0.00647 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUSS ke USD?
Harga semasa PUSS ke USD ialah $ 0.00647. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PussFi?
Had pasaran untuk PUSS ialah $ 5.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUSS?
Bekalan edaran PUSS ialah 878.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUSS?
PUSS mencapai harga ATH sebanyak 0.014740617188837304 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUSS?
PUSS melihat harga ATL sebanyak 0.002662291160433573 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUSS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUSSialah $ 172.53K USD.
Adakah PUSS akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUSS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUSSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
PussFi (PUSS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

