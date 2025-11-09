PUNKVISM Harga Hari Ini

Harga langsung PUNKVISM (PVT) hari ini ialah $ 0.001652, dengan 17.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PVT kepada USD penukaran adalah $ 0.001652 setiap PVT.

PUNKVISM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PVT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PVT didagangkan antara $ 0.00065 (rendah) dan $ 0.0021 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PVT dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan -38.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 114.68K.

PUNKVISM (PVT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 114.68K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.52M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

