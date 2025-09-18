Lagi Mengenai PX

PX Harga (PX)

1 PX ke USD Harga Langsung:

$0.0358
+0.84%1D
PX (PX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:13:08 (UTC+8)

PX (PX) Maklumat Harga (USD)

PX (PX) harga masa nyata ialah $ 0.0358. Sepanjang 24 jam yang lalu, PX didagangkan antara $ 0.0346 rendah dan $ 0.0372 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PX sepanjang masa ialah $ 0.6980940488628328, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.034262997451954165.

Dari segi prestasi jangka pendek, PX telah berubah sebanyak +2.87% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan +3.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

No.1365

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

$ 17.90K
$ 17.90K$ 17.90K

$ 8.77M
$ 8.77M$ 8.77M

178.20M
178.20M 178.20M

244,999,828
244,999,828 244,999,828

244,999,828
244,999,828 244,999,828

72.73%

TONCOIN

Had Pasaran semasa PX ialah $ 6.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.90K. Bekalan edaran PX ialah 178.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 244999828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.77M.

PX (PX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000298+0.84%
30 Hari$ -0.0068-15.97%
60 Hari$ -0.0218-37.85%
90 Hari$ -0.0142-28.40%
Perubahan Harga PX Hari Ini

Hari ini, PX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000298 (+0.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0068 (-15.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0218 (-37.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0142 (-28.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PX (PX)?

Semak PXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PX (PX)

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

PX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PX (PX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PX (PX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PX.

Semak PX ramalan harga sekarang!

Tokenomik PX (PX)

Memahami tokenomik PX (PX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PX (PX)

Mencari cara membeli PX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PX kepada Mata Wang Tempatan

PX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web PX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PX

Berapakah nilai PX (PX) hari ini?
Harga langsung PX dalam USD ialah 0.0358 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PX ke USD?
Harga semasa PX ke USD ialah $ 0.0358. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PX?
Had pasaran untuk PX ialah $ 6.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PX?
Bekalan edaran PX ialah 178.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PX?
PX mencapai harga ATH sebanyak 0.6980940488628328 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PX?
PX melihat harga ATL sebanyak 0.034262997451954165 USD.
Berapakah jumlah dagangan PX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PXialah $ 17.90K USD.
Adakah PX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:13:08 (UTC+8)

Penafian

