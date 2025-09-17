Lagi Mengenai PXT

Maklumat Harga PXT

Kertas putih PXT

Laman Web Rasmi PXT

Tokenomik PXT

Ramalan Harga PXT

Sejarah PXT

PXT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PXT-ke-Fiat

PXT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Pixer Eternity Logo

Pixer EternityHargae(PXT)

1 PXT ke USD Harga Langsung:

$0.001022
$0.001022$0.001022
0.00%1D
USD
Pixer Eternity (PXT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:59:36 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00102
$ 0.00102$ 0.00102
24J Rendah
$ 0.001023
$ 0.001023$ 0.001023
24J Tinggi

$ 0.00102
$ 0.00102$ 0.00102

$ 0.001023
$ 0.001023$ 0.001023

$ 3.454607885639246
$ 3.454607885639246$ 3.454607885639246

$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677$ 0.001100784672810677

0.00%

0.00%

-0.88%

-0.88%

Pixer Eternity (PXT) harga masa nyata ialah $ 0.001022. Sepanjang 24 jam yang lalu, PXT didagangkan antara $ 0.00102 rendah dan $ 0.001023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PXT sepanjang masa ialah $ 3.454607885639246, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001100784672810677.

Dari segi prestasi jangka pendek, PXT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pixer Eternity (PXT) Maklumat Pasaran

No.1435

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

$ 100.01K
$ 100.01K$ 100.01K

$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M

3.12B
3.12B 3.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.23%

BSC

Had Pasaran semasa Pixer Eternity ialah $ 3.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.01K. Bekalan edaran PXT ialah 3.12B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.22M.

Pixer Eternity (PXT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pixer Eternity hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000823-44.61%
60 Hari$ -0.001578-60.70%
90 Hari$ -0.001908-65.12%
Perubahan Harga Pixer Eternity Hari Ini

Hari ini, PXT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPixer Eternity

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000823 (-44.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pixer Eternity

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PXT mengalami perubahan sebanyak $ -0.001578 (-60.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pixer Eternity

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001908 (-65.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pixer Eternity (PXT)?

Semak Pixer Eternityhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Pixer Eternity tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pixer Eternity pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PXT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pixer Eternity di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pixer Eternity anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pixer Eternity Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pixer Eternity (PXT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pixer Eternity (PXT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pixer Eternity.

Semak Pixer Eternity ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pixer Eternity (PXT)

Memahami tokenomik Pixer Eternity (PXT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PXT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pixer Eternity (PXT)

Mencari cara membeli Pixer Eternity? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pixer Eternity di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PXT kepada Mata Wang Tempatan

1 Pixer Eternity(PXT) ke VND
26.89393
1 Pixer Eternity(PXT) ke AUD
A$0.00152278
1 Pixer Eternity(PXT) ke GBP
0.00074606
1 Pixer Eternity(PXT) ke EUR
0.00085848
1 Pixer Eternity(PXT) ke USD
$0.001022
1 Pixer Eternity(PXT) ke MYR
RM0.0042924
1 Pixer Eternity(PXT) ke TRY
0.04217794
1 Pixer Eternity(PXT) ke JPY
¥0.149212
1 Pixer Eternity(PXT) ke ARS
ARS$1.50072524
1 Pixer Eternity(PXT) ke RUB
0.0850304
1 Pixer Eternity(PXT) ke INR
0.08982358
1 Pixer Eternity(PXT) ke IDR
Rp16.75409568
1 Pixer Eternity(PXT) ke KRW
1.40965482
1 Pixer Eternity(PXT) ke PHP
0.05803938
1 Pixer Eternity(PXT) ke EGP
￡E.0.04913776
1 Pixer Eternity(PXT) ke BRL
R$0.0054166
1 Pixer Eternity(PXT) ke CAD
C$0.00140014
1 Pixer Eternity(PXT) ke BDT
0.1244796
1 Pixer Eternity(PXT) ke NGN
1.529934
1 Pixer Eternity(PXT) ke COP
$3.9766531
1 Pixer Eternity(PXT) ke ZAR
R.0.01770104
1 Pixer Eternity(PXT) ke UAH
0.04207574
1 Pixer Eternity(PXT) ke VES
Bs0.16352
1 Pixer Eternity(PXT) ke CLP
$0.969878
1 Pixer Eternity(PXT) ke PKR
Rs0.29008448
1 Pixer Eternity(PXT) ke KZT
0.55302464
1 Pixer Eternity(PXT) ke THB
฿0.03237696
1 Pixer Eternity(PXT) ke TWD
NT$0.03075198
1 Pixer Eternity(PXT) ke AED
د.إ0.00375074
1 Pixer Eternity(PXT) ke CHF
Fr0.00079716
1 Pixer Eternity(PXT) ke HKD
HK$0.00795116
1 Pixer Eternity(PXT) ke AMD
֏0.3908128
1 Pixer Eternity(PXT) ke MAD
.د.م0.00916734
1 Pixer Eternity(PXT) ke MXN
$0.01869238
1 Pixer Eternity(PXT) ke SAR
ريال0.0038325
1 Pixer Eternity(PXT) ke PLN
0.00365876
1 Pixer Eternity(PXT) ke RON
лв0.00437416
1 Pixer Eternity(PXT) ke SEK
kr0.00942284
1 Pixer Eternity(PXT) ke BGN
лв0.0016863
1 Pixer Eternity(PXT) ke HUF
Ft0.33551238
1 Pixer Eternity(PXT) ke CZK
0.02094078
1 Pixer Eternity(PXT) ke KWD
د.ك0.000310688
1 Pixer Eternity(PXT) ke ILS
0.00340326
1 Pixer Eternity(PXT) ke AOA
Kz0.93675498
1 Pixer Eternity(PXT) ke BHD
.د.ب0.000385294
1 Pixer Eternity(PXT) ke BMD
$0.001022
1 Pixer Eternity(PXT) ke DKK
kr0.00642838
1 Pixer Eternity(PXT) ke HNL
L0.02673552
1 Pixer Eternity(PXT) ke MUR
0.04637836
1 Pixer Eternity(PXT) ke NAD
$0.01775214
1 Pixer Eternity(PXT) ke NOK
kr0.00997472
1 Pixer Eternity(PXT) ke NZD
$0.00170674
1 Pixer Eternity(PXT) ke PAB
B/.0.001022
1 Pixer Eternity(PXT) ke PGK
K0.00426174
1 Pixer Eternity(PXT) ke QAR
ر.ق0.00372008
1 Pixer Eternity(PXT) ke RSD
дин.0.10090206

Pixer Eternity Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pixer Eternity, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Pixer Eternity Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pixer Eternity

Berapakah nilai Pixer Eternity (PXT) hari ini?
Harga langsung PXT dalam USD ialah 0.001022 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PXT ke USD?
Harga semasa PXT ke USD ialah $ 0.001022. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pixer Eternity?
Had pasaran untuk PXT ialah $ 3.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PXT?
Bekalan edaran PXT ialah 3.12B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PXT?
PXT mencapai harga ATH sebanyak 3.454607885639246 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PXT?
PXT melihat harga ATL sebanyak 0.001100784672810677 USD.
Berapakah jumlah dagangan PXT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PXTialah $ 100.01K USD.
Adakah PXT akan naik lebih tinggi tahun ini?
PXT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PXTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:59:36 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PXT-ke-USD

Jumlah

PXT
PXT
USD
USD

1 PXT = 0.001021 USD

Berdagang PXT

PXTUSDT
$0.001022
$0.001022$0.001022
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan