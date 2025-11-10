Tokenomik Capybobo (PYBOBO)
Capybobo is creating the next-generation Web3-native Art Toy IP — where gaming, collectibles, and real-world design merge into one seamless experience. Starting with a GameFi foundation and rarity-driven airdrops, the project bridges digital and physical ownership through Outfits for Art Toys, NFT-linked blind boxes, and PBT (Physical-Backed Token) authentication services.Players can utilise $CAPY to unlock long-term game rewards, purchase in-game skins that match real-world outfits, and collect physical toys tied to unique on-chain NFTs. By combining the energy of gaming culture with the style of streetwear and the authenticity of designer toys, Capybobo aims to become a global lifestyle brand with flagship stores, global collaborations, and a thriving community.
Tokenomik Capybobo (PYBOBO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Capybobo (PYBOBO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PYBOBO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PYBOBO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PYBOBO, terokai PYBOBO harga langsung token!
Cara Membeli PYBOBO
Berminat untuk menambah Capybobo (PYBOBO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PYBOBO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Capybobo (PYBOBO) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga PYBOBO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
PYBOBO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PYBOBO? Halaman ramalan harga PYBOBO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
