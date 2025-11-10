Tokenomik Capybobo (PYBOBO)

Tokenomik Capybobo (PYBOBO)

Lihat cerapan utama tentang Capybobo (PYBOBO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:30:32 (UTC+8)
USD

Capybobo (PYBOBO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Capybobo (PYBOBO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Capybobo (PYBOBO) Maklumat

Capybobo is creating the next-generation Web3-native Art Toy IP — where gaming, collectibles, and real-world design merge into one seamless experience. Starting with a GameFi foundation and rarity-driven airdrops, the project bridges digital and physical ownership through Outfits for Art Toys, NFT-linked blind boxes, and PBT (Physical-Backed Token) authentication services.Players can utilise $CAPY to unlock long-term game rewards, purchase in-game skins that match real-world outfits, and collect physical toys tied to unique on-chain NFTs. By combining the energy of gaming culture with the style of streetwear and the authenticity of designer toys, Capybobo aims to become a global lifestyle brand with flagship stores, global collaborations, and a thriving community.

Laman Web Rasmi:
http://capybobo.io/
Kertas putih:
http://doc.capybobo.io/
Peneroka Blok:
https://tonviewer.com/EQD3-DscdjEM95zRmW936vGVr6O7uFJ1W6a8--7-Vg3rtfGy?section=code

Tokenomik Capybobo (PYBOBO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Capybobo (PYBOBO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PYBOBO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PYBOBO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PYBOBO, terokai PYBOBO harga langsung token!

Cara Membeli PYBOBO

Berminat untuk menambah Capybobo (PYBOBO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PYBOBO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Capybobo (PYBOBO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PYBOBO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PYBOBO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PYBOBO? Halaman ramalan harga PYBOBO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi