Vulcan Forged PYR Logo

Vulcan Forged PYRHargae(PYR)

1 PYR ke USD Harga Langsung:

$1.1059
$1.1059$1.1059
+2.77%1D
USD
Vulcan Forged PYR (PYR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:11 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.0574
$ 1.0574$ 1.0574
24J Rendah
$ 1.1193
$ 1.1193$ 1.1193
24J Tinggi

$ 1.0574
$ 1.0574$ 1.0574

$ 1.1193
$ 1.1193$ 1.1193

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937

$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203

+1.24%

+2.77%

+2.89%

+2.89%

Vulcan Forged PYR (PYR) harga masa nyata ialah $ 1.1059. Sepanjang 24 jam yang lalu, PYR didagangkan antara $ 1.0574 rendah dan $ 1.1193 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PYR sepanjang masa ialah $ 49.73695922655937, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7835812421276203.

Dari segi prestasi jangka pendek, PYR telah berubah sebanyak +1.24% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan +2.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vulcan Forged PYR (PYR) Maklumat Pasaran

No.602

$ 48.69M
$ 48.69M$ 48.69M

$ 341.40K
$ 341.40K$ 341.40K

$ 55.30M
$ 55.30M$ 55.30M

44.03M
44.03M 44.03M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

88.05%

ETH

Had Pasaran semasa Vulcan Forged PYR ialah $ 48.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 341.40K. Bekalan edaran PYR ialah 44.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.30M.

Vulcan Forged PYR (PYR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Vulcan Forged PYR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.029808+2.77%
30 Hari$ -0.0271-2.40%
60 Hari$ -0.014-1.26%
90 Hari$ +0.1545+16.23%
Perubahan Harga Vulcan Forged PYR Hari Ini

Hari ini, PYR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.029808 (+2.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVulcan Forged PYR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0271 (-2.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Vulcan Forged PYR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PYR mengalami perubahan sebanyak $ -0.014 (-1.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Vulcan Forged PYR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1545 (+16.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Vulcan Forged PYR (PYR)?

Semak Vulcan Forged PYRhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Vulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Vulcan Forged PYR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PYR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Vulcan Forged PYR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Vulcan Forged PYR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Vulcan Forged PYR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vulcan Forged PYR (PYR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vulcan Forged PYR (PYR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vulcan Forged PYR.

Semak Vulcan Forged PYR ramalan harga sekarang!

Tokenomik Vulcan Forged PYR (PYR)

Memahami tokenomik Vulcan Forged PYR (PYR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PYR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vulcan Forged PYR (PYR)

Mencari cara membeli Vulcan Forged PYR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Vulcan Forged PYR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Vulcan Forged PYR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vulcan Forged PYR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Vulcan Forged PYR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vulcan Forged PYR

Berapakah nilai Vulcan Forged PYR (PYR) hari ini?
Harga langsung PYR dalam USD ialah 1.1059 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PYR ke USD?
Harga semasa PYR ke USD ialah $ 1.1059. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vulcan Forged PYR?
Had pasaran untuk PYR ialah $ 48.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PYR?
Bekalan edaran PYR ialah 44.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PYR?
PYR mencapai harga ATH sebanyak 49.73695922655937 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PYR?
PYR melihat harga ATL sebanyak 0.7835812421276203 USD.
Berapakah jumlah dagangan PYR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PYRialah $ 341.40K USD.
Adakah PYR akan naik lebih tinggi tahun ini?
PYR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PYRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:11 (UTC+8)

