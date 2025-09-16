Apakah itu Vulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vulcan Forged PYR (PYR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vulcan Forged PYR (PYR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik Vulcan Forged PYR (PYR)

Memahami tokenomik Vulcan Forged PYR (PYR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PYR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vulcan Forged PYR (PYR)

Vulcan Forged PYR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vulcan Forged PYR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vulcan Forged PYR Berapakah nilai Vulcan Forged PYR (PYR) hari ini? Harga langsung PYR dalam USD ialah 1.1059 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PYR ke USD? $ 1.1059 . Lihat Harga semasa PYR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Vulcan Forged PYR? Had pasaran untuk PYR ialah $ 48.69M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PYR? Bekalan edaran PYR ialah 44.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PYR? PYR mencapai harga ATH sebanyak 49.73695922655937 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PYR? PYR melihat harga ATL sebanyak 0.7835812421276203 USD . Berapakah jumlah dagangan PYR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PYRialah $ 341.40K USD . Adakah PYR akan naik lebih tinggi tahun ini? PYR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PYRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

