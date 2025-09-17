Lagi Mengenai PZP

PLAYZAP Logo

PLAYZAPHargae(PZP)

1 PZP ke USD Harga Langsung:

$0.00845
$0.00845$0.00845
+0.71%1D
USD
PLAYZAP (PZP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:59:49 (UTC+8)

PLAYZAP (PZP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00821
$ 0.00821$ 0.00821
24J Rendah
$ 0.00926
$ 0.00926$ 0.00926
24J Tinggi

$ 0.00821
$ 0.00821$ 0.00821

$ 0.00926
$ 0.00926$ 0.00926

$ 0.6022658818053047
$ 0.6022658818053047$ 0.6022658818053047

$ 0.005804200578816588
$ 0.005804200578816588$ 0.005804200578816588

-0.48%

+0.71%

-2.77%

-2.77%

PLAYZAP (PZP) harga masa nyata ialah $ 0.00845. Sepanjang 24 jam yang lalu, PZP didagangkan antara $ 0.00821 rendah dan $ 0.00926 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PZP sepanjang masa ialah $ 0.6022658818053047, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005804200578816588.

Dari segi prestasi jangka pendek, PZP telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, +0.71% dalam 24 jam dan -2.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PLAYZAP (PZP) Maklumat Pasaran

No.2343

$ 725.40K
$ 725.40K$ 725.40K

$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

85.85M
85.85M 85.85M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

144,899,999
144,899,999 144,899,999

57.23%

BSC

Had Pasaran semasa PLAYZAP ialah $ 725.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.02K. Bekalan edaran PZP ialah 85.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 144899999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27M.

PLAYZAP (PZP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PLAYZAP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000596+0.71%
30 Hari$ -0.00159-15.84%
60 Hari$ -0.00795-48.48%
90 Hari$ -0.00647-43.37%
Perubahan Harga PLAYZAP Hari Ini

Hari ini, PZP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000596 (+0.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPLAYZAP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00159 (-15.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PLAYZAP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PZP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00795 (-48.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PLAYZAP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00647 (-43.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PLAYZAP (PZP)?

Semak PLAYZAPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PLAYZAP (PZP)

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

PLAYZAP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PLAYZAP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PZP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PLAYZAP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PLAYZAP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PLAYZAP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PLAYZAP (PZP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PLAYZAP (PZP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PLAYZAP.

Semak PLAYZAP ramalan harga sekarang!

Tokenomik PLAYZAP (PZP)

Memahami tokenomik PLAYZAP (PZP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PZP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PLAYZAP (PZP)

Mencari cara membeli PLAYZAP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PLAYZAP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PZP kepada Mata Wang Tempatan

PLAYZAP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PLAYZAP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PLAYZAP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PLAYZAP

Berapakah nilai PLAYZAP (PZP) hari ini?
Harga langsung PZP dalam USD ialah 0.00845 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PZP ke USD?
Harga semasa PZP ke USD ialah $ 0.00845. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PLAYZAP?
Had pasaran untuk PZP ialah $ 725.40K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PZP?
Bekalan edaran PZP ialah 85.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PZP?
PZP mencapai harga ATH sebanyak 0.6022658818053047 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PZP?
PZP melihat harga ATL sebanyak 0.005804200578816588 USD.
Berapakah jumlah dagangan PZP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PZPialah $ 55.02K USD.
Adakah PZP akan naik lebih tinggi tahun ini?
PZP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PZPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:59:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

