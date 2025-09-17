Apakah itu PLAYZAP (PZP)

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

PLAYZAP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PLAYZAP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PZP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang PLAYZAP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PLAYZAP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PLAYZAP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PLAYZAP (PZP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PLAYZAP (PZP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PLAYZAP.

Semak PLAYZAP ramalan harga sekarang!

Tokenomik PLAYZAP (PZP)

Memahami tokenomik PLAYZAP (PZP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PZP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PLAYZAP (PZP)

Mencari cara membeli PLAYZAP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PLAYZAP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PZP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

PLAYZAP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PLAYZAP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PLAYZAP Berapakah nilai PLAYZAP (PZP) hari ini? Harga langsung PZP dalam USD ialah 0.00845 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PZP ke USD? $ 0.00845 . Lihat Harga semasa PZP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PLAYZAP? Had pasaran untuk PZP ialah $ 725.40K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PZP? Bekalan edaran PZP ialah 85.85M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PZP? PZP mencapai harga ATH sebanyak 0.6022658818053047 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PZP? PZP melihat harga ATL sebanyak 0.005804200578816588 USD . Berapakah jumlah dagangan PZP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PZPialah $ 55.02K USD . Adakah PZP akan naik lebih tinggi tahun ini? PZP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PZPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PLAYZAP (PZP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan