Quack AI Harga Hari Ini

Harga langsung Quack AI (Q) hari ini ialah $ 0.022638, dengan 4.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa Q kepada USD penukaran adalah $ 0.022638 setiap Q.

Quack AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- Q. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Q didagangkan antara $ 0.020996 (rendah) dan $ 0.02299 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, Q dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan +14.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 109.73K.

Quack AI (Q) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 109.73K$ 109.73K $ 109.73K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 226.38M$ 226.38M $ 226.38M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Quack AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.73K. Bekalan edaran Q ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 226.38M.