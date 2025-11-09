BursaDEX+
Harga Quack AI langsung hari ini ialah 0.022638 USD.Q modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata Q kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Quack AI Logo

Quack AIHargae(Q)

1 Q ke USD Harga Langsung:

$0.022638
+4.14%1D
USD
Quack AI (Q) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:27:53 (UTC+8)

Quack AI Harga Hari Ini

Harga langsung Quack AI (Q) hari ini ialah $ 0.022638, dengan 4.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa Q kepada USD penukaran adalah $ 0.022638 setiap Q.

Quack AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- Q. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Q didagangkan antara $ 0.020996 (rendah) dan $ 0.02299 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, Q dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan +14.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 109.73K.

Quack AI (Q) Maklumat Pasaran

$ 109.73K
$ 226.38M
10,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Quack AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.73K. Bekalan edaran Q ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 226.38M.

Quack AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.020996
24J Rendah
$ 0.02299
24J Tinggi

-0.23%

+4.14%

+14.72%

+14.72%

Quack AI (Q) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Quack AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00089996+4.14%
30 Hari$ -0.003232-12.50%
60 Hari$ +0.008484+59.94%
90 Hari$ +0.020638+1,031.90%
Perubahan Harga Quack AI Hari Ini

Hari ini, Q mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00089996 (+4.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQuack AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003232 (-12.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Quack AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, Q mengalami perubahan sebanyak $ +0.008484 (+59.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Quack AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.020638 (+1,031.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Quack AI (Q)?

Semak Quack AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Quack AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Quack AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Quack AI?

Quack AI (Q) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact Q token value.

Adoption Rate: Increased usage of Quack AI platform services drives demand for Q tokens.

Technology Updates: New features, partnerships, and platform improvements can boost token value.

Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and circulation supply affect scarcity and price.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and AI-related policies influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other AI and crypto projects impacts market position.

Mengapa orang ingin tahu harga Quack AI hari ini?

People want to know Quack AI (Q) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, monitoring volatility, and staying updated on market movements for strategic planning.

Ramalan Harga untuk Quack AI

Quack AI (Q) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran Q pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Quack AI (Q) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Quack AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Quack AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk Q ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Quack AI Ramalan Harga.

Perihal Quack AI

Q (Q) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of Q is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe in a decentralized manner. It uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines both Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models, aiming to provide a balance between security and energy efficiency. The asset is typically used for online payments, remittances, and as a store of value. Q's blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) and execute agreements without the need for a trusted third party.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Quack AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Quack AI? Membeli Q adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Quack AI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Quack AI (Q) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Quack AI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Quack AI (Q)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Quack AI

Memiliki Quack AI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Quack AI (Q) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Quack AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Quack AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quack AI

Berapakah nilai 1 Quack AI pada tahun 2030?
Jika Quack AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Quack AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Quack AI (Q) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Quack AI

Q USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek Q dengan leveraj. Terokai Q dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Quack AI (Q) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Quack AI langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
Q/USDT
$0.022638
$0.022638$0.022638
+3.53%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

