QACE Harga Hari Ini

Harga langsung QACE (QACE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QACE kepada USD penukaran adalah -- setiap QACE.

QACE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- QACE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QACE didagangkan antara -- (rendah) dan -- (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, QACE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -- sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

QACE (QACE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa QACE ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QACE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.