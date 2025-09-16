Lagi Mengenai QAI

QuantixAI Logo

QuantixAIHargae(QAI)

1 QAI ke USD Harga Langsung:

$102.67
$102.67$102.67
+0.54%1D
USD
QuantixAI (QAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:03:32 (UTC+8)

QuantixAI (QAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 101.76
$ 101.76$ 101.76
24J Rendah
$ 103.39
$ 103.39$ 103.39
24J Tinggi

$ 101.76
$ 101.76$ 101.76

$ 103.39
$ 103.39$ 103.39

$ 109.65198639977727
$ 109.65198639977727$ 109.65198639977727

$ 2.109046466218064
$ 2.109046466218064$ 2.109046466218064

+0.19%

+0.54%

+0.15%

+0.15%

QuantixAI (QAI) harga masa nyata ialah $ 102.68. Sepanjang 24 jam yang lalu, QAI didagangkan antara $ 101.76 rendah dan $ 103.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QAI sepanjang masa ialah $ 109.65198639977727, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.109046466218064.

Dari segi prestasi jangka pendek, QAI telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan +0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QuantixAI (QAI) Maklumat Pasaran

No.424

$ 82.60M
$ 82.60M$ 82.60M

$ 266.76K
$ 266.76K$ 266.76K

$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B

804.46K
804.46K 804.46K

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8.04%

ETH

Had Pasaran semasa QuantixAI ialah $ 82.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 266.76K. Bekalan edaran QAI ialah 804.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03B.

QuantixAI (QAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk QuantixAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.5514+0.54%
30 Hari$ +3.35+3.37%
60 Hari$ -0.13-0.13%
90 Hari$ +6.65+6.92%
Perubahan Harga QuantixAI Hari Ini

Hari ini, QAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.5514 (+0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQuantixAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +3.35 (+3.37%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari QuantixAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.13 (-0.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari QuantixAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +6.65 (+6.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga QuantixAI (QAI)?

Semak QuantixAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus QuantixAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak QAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang QuantixAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian QuantixAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

QuantixAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai QuantixAI (QAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset QuantixAI (QAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk QuantixAI.

Semak QuantixAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik QuantixAI (QAI)

Memahami tokenomik QuantixAI (QAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli QuantixAI (QAI)

Mencari cara membeli QuantixAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah QuantixAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QAI kepada Mata Wang Tempatan

QuantixAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang QuantixAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web QuantixAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai QuantixAI

Berapakah nilai QuantixAI (QAI) hari ini?
Harga langsung QAI dalam USD ialah 102.68 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QAI ke USD?
Harga semasa QAI ke USD ialah $ 102.68. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran QuantixAI?
Had pasaran untuk QAI ialah $ 82.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QAI?
Bekalan edaran QAI ialah 804.46K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QAI?
QAI mencapai harga ATH sebanyak 109.65198639977727 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QAI?
QAI melihat harga ATL sebanyak 2.109046466218064 USD.
Berapakah jumlah dagangan QAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QAIialah $ 266.76K USD.
Adakah QAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
QAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:03:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

