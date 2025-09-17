Apakah itu QBX (QBX)

The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

QBX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus QBX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



QBX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai QBX (QBX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset QBX (QBX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk QBX.

Semak QBX ramalan harga sekarang!

Tokenomik QBX (QBX)

Memahami tokenomik QBX (QBX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QBX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli QBX (QBX)

Mencari cara membeli QBX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah QBX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QBX kepada Mata Wang Tempatan

QBX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang QBX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai QBX Berapakah nilai QBX (QBX) hari ini? Harga langsung QBX dalam USD ialah 0.00402 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa QBX ke USD? $ 0.00402 . Lihat Harga semasa QBX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran QBX? Had pasaran untuk QBX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran QBX? Bekalan edaran QBX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QBX? QBX mencapai harga ATH sebanyak 0.08760081068995437 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QBX? QBX melihat harga ATL sebanyak 0.000335534475649 USD . Berapakah jumlah dagangan QBX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QBXialah $ 23.59K USD . Adakah QBX akan naik lebih tinggi tahun ini? QBX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QBXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

