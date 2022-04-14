Tokenomik QBX (QBX)
QBX (QBX) Maklumat
The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.
QBX (QBX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk QBX (QBX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik QBX (QBX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik QBX (QBX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token QBX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token QBX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik QBX, terokai QBX harga langsung token!
