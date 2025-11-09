Qualcomm Harga Hari Ini

Harga langsung Qualcomm (QCOMON) hari ini ialah $ 185.86, dengan 6.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QCOMON kepada USD penukaran adalah $ 185.86 setiap QCOMON.

Qualcomm kini berada pada kedudukan #2210 mengikut permodalan pasaran pada $ 900.85K, dengan bekalan edaran sebanyak 4.85K QCOMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QCOMON didagangkan antara $ 166.57 (rendah) dan $ 386.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 204.5997025830302, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 153.0239195419269.

Dalam prestasi jangka pendek, QCOMON dipindahkan -8.75% dalam sejam terakhir dan +2.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 104.50K.

Qualcomm (QCOMON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2210 Modal Pasaran $ 900.85K$ 900.85K $ 900.85K Kelantangan (24J) $ 104.50K$ 104.50K $ 104.50K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 900.85K$ 900.85K $ 900.85K Bekalan Peredaran 4.85K 4.85K 4.85K Jumlah Bekalan 4,846.91772042 4,846.91772042 4,846.91772042 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Qualcomm ialah $ 900.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 104.50K. Bekalan edaran QCOMON ialah 4.85K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4846.91772042. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 900.85K.