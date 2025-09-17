Lagi Mengenai QDX

Quidax TokenHargae(QDX)

1 QDX ke USD Harga Langsung:

$0.14111
$0.14111$0.14111
+1.82%1D
USD
Quidax Token (QDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:59:56 (UTC+8)

Quidax Token (QDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.13628
$ 0.13628$ 0.13628
24J Rendah
$ 0.14166
$ 0.14166$ 0.14166
24J Tinggi

$ 0.13628
$ 0.13628$ 0.13628

$ 0.14166
$ 0.14166$ 0.14166

$ 0.1413140185523702
$ 0.1413140185523702$ 0.1413140185523702

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+1.82%

+7.43%

+7.43%

Quidax Token (QDX) harga masa nyata ialah $ 0.14111. Sepanjang 24 jam yang lalu, QDX didagangkan antara $ 0.13628 rendah dan $ 0.14166 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QDX sepanjang masa ialah $ 0.1413140185523702, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QDX telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, +1.82% dalam 24 jam dan +7.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quidax Token (QDX) Maklumat Pasaran

No.1156

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

$ 149.36K
$ 149.36K$ 149.36K

$ 70.56M
$ 70.56M$ 70.56M

77.00M
77.00M 77.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

15.40%

BSC

Had Pasaran semasa Quidax Token ialah $ 10.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 149.36K. Bekalan edaran QDX ialah 77.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.56M.

Quidax Token (QDX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Quidax Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0025223+1.82%
30 Hari$ +0.00422+3.08%
60 Hari$ +0.03252+29.94%
90 Hari$ +0.11611+464.44%
Perubahan Harga Quidax Token Hari Ini

Hari ini, QDX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0025223 (+1.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQuidax Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00422 (+3.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Quidax Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QDX mengalami perubahan sebanyak $ +0.03252 (+29.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Quidax Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.11611 (+464.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Quidax Token (QDX)?

Semak Quidax Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Quidax Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak QDX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Quidax Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Quidax Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Quidax Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quidax Token (QDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quidax Token (QDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quidax Token.

Semak Quidax Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Quidax Token (QDX)

Memahami tokenomik Quidax Token (QDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Quidax Token (QDX)

Mencari cara membeli Quidax Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Quidax Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QDX kepada Mata Wang Tempatan

1 Quidax Token(QDX) ke VND
3,713.30965
1 Quidax Token(QDX) ke AUD
A$0.2102539
1 Quidax Token(QDX) ke GBP
0.1030103
1 Quidax Token(QDX) ke EUR
0.1185324
1 Quidax Token(QDX) ke USD
$0.14111
1 Quidax Token(QDX) ke MYR
RM0.592662
1 Quidax Token(QDX) ke TRY
5.8236097
1 Quidax Token(QDX) ke JPY
¥20.60206
1 Quidax Token(QDX) ke ARS
ARS$207.2087462
1 Quidax Token(QDX) ke RUB
11.740352
1 Quidax Token(QDX) ke INR
12.4021579
1 Quidax Token(QDX) ke IDR
Rp2,313.2783184
1 Quidax Token(QDX) ke KRW
194.6344341
1 Quidax Token(QDX) ke PHP
8.0136369
1 Quidax Token(QDX) ke EGP
￡E.6.7845688
1 Quidax Token(QDX) ke BRL
R$0.747883
1 Quidax Token(QDX) ke CAD
C$0.1933207
1 Quidax Token(QDX) ke BDT
17.187198
1 Quidax Token(QDX) ke NGN
211.24167
1 Quidax Token(QDX) ke COP
$549.0660655
1 Quidax Token(QDX) ke ZAR
R.2.4440252
1 Quidax Token(QDX) ke UAH
5.8094987
1 Quidax Token(QDX) ke VES
Bs22.5776
1 Quidax Token(QDX) ke CLP
$133.91339
1 Quidax Token(QDX) ke PKR
Rs40.0526624
1 Quidax Token(QDX) ke KZT
76.3574432
1 Quidax Token(QDX) ke THB
฿4.4703648
1 Quidax Token(QDX) ke TWD
NT$4.2459999
1 Quidax Token(QDX) ke AED
د.إ0.5178737
1 Quidax Token(QDX) ke CHF
Fr0.1100658
1 Quidax Token(QDX) ke HKD
HK$1.0978358
1 Quidax Token(QDX) ke AMD
֏53.960464
1 Quidax Token(QDX) ke MAD
.د.م1.2657567
1 Quidax Token(QDX) ke MXN
$2.5809019
1 Quidax Token(QDX) ke SAR
ريال0.5291625
1 Quidax Token(QDX) ke PLN
0.5051738
1 Quidax Token(QDX) ke RON
лв0.6039508
1 Quidax Token(QDX) ke SEK
kr1.3010342
1 Quidax Token(QDX) ke BGN
лв0.2328315
1 Quidax Token(QDX) ke HUF
Ft46.3250019
1 Quidax Token(QDX) ke CZK
2.8913439
1 Quidax Token(QDX) ke KWD
د.ك0.04289744
1 Quidax Token(QDX) ke ILS
0.4698963
1 Quidax Token(QDX) ke AOA
Kz129.3400149
1 Quidax Token(QDX) ke BHD
.د.ب0.05319847
1 Quidax Token(QDX) ke BMD
$0.14111
1 Quidax Token(QDX) ke DKK
kr0.8875819
1 Quidax Token(QDX) ke HNL
L3.6914376
1 Quidax Token(QDX) ke MUR
6.4035718
1 Quidax Token(QDX) ke NAD
$2.4510807
1 Quidax Token(QDX) ke NOK
kr1.3772336
1 Quidax Token(QDX) ke NZD
$0.2356537
1 Quidax Token(QDX) ke PAB
B/.0.14111
1 Quidax Token(QDX) ke PGK
K0.5884287
1 Quidax Token(QDX) ke QAR
ر.ق0.5136404
1 Quidax Token(QDX) ke RSD
дин.13.9317903

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quidax Token

Berapakah nilai Quidax Token (QDX) hari ini?
Harga langsung QDX dalam USD ialah 0.14111 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QDX ke USD?
Harga semasa QDX ke USD ialah $ 0.14111. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quidax Token?
Had pasaran untuk QDX ialah $ 10.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QDX?
Bekalan edaran QDX ialah 77.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QDX?
QDX mencapai harga ATH sebanyak 0.1413140185523702 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QDX?
QDX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan QDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QDXialah $ 149.36K USD.
Adakah QDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
QDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:59:56 (UTC+8)

Quidax Token (QDX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

