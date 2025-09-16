Lagi Mengenai QNT

$99.89
-0.23%1D
Quant (QNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:03:47 (UTC+8)

Quant (QNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 98.8
24J Rendah
$ 101.86
24J Tinggi

$ 98.8
$ 101.86
$ 428.38470116
$ 0.163629
-0.12%

-0.22%

+1.14%

+1.14%

Quant (QNT) harga masa nyata ialah $ 99.89. Sepanjang 24 jam yang lalu, QNT didagangkan antara $ 98.8 rendah dan $ 101.86 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QNT sepanjang masa ialah $ 428.38470116, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.163629.

Dari segi prestasi jangka pendek, QNT telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quant (QNT) Maklumat Pasaran

No.72

$ 1.21B
$ 964.21K
$ 1.49B
12.07M
14,881,364
14,881,364
81.12%

0.03%

ETH

Had Pasaran semasa Quant ialah $ 1.21B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 964.21K. Bekalan edaran QNT ialah 12.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14881364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.49B.

Quant (QNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Quant hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.2303-0.22%
30 Hari$ -10.31-9.36%
60 Hari$ -14.81-12.92%
90 Hari$ -0.61-0.61%
Perubahan Harga Quant Hari Ini

Hari ini, QNT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.2303 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQuant

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -10.31 (-9.36%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Quant

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QNT mengalami perubahan sebanyak $ -14.81 (-12.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Quant

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.61 (-0.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Quant (QNT)?

Semak Quanthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Quant pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak QNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Quant di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Quant anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Quant Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quant (QNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quant (QNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quant.

Semak Quant ramalan harga sekarang!

Tokenomik Quant (QNT)

Memahami tokenomik Quant (QNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Quant (QNT)

Mencari cara membeli Quant? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Quant di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QNT kepada Mata Wang Tempatan

1 Quant(QNT) ke VND
2,628,605.35
1 Quant(QNT) ke AUD
A$148.8361
1 Quant(QNT) ke GBP
72.9197
1 Quant(QNT) ke EUR
83.9076
1 Quant(QNT) ke USD
$99.89
1 Quant(QNT) ke MYR
RM419.538
1 Quant(QNT) ke TRY
4,123.4592
1 Quant(QNT) ke JPY
¥14,583.94
1 Quant(QNT) ke ARS
ARS$146,037.1822
1 Quant(QNT) ke RUB
8,310.848
1 Quant(QNT) ke INR
8,789.3211
1 Quant(QNT) ke IDR
Rp1,637,540.7216
1 Quant(QNT) ke KRW
137,969.0669
1 Quant(QNT) ke PHP
5,673.752
1 Quant(QNT) ke EGP
￡E.4,801.7123
1 Quant(QNT) ke BRL
R$530.4159
1 Quant(QNT) ke CAD
C$136.8493
1 Quant(QNT) ke BDT
12,166.602
1 Quant(QNT) ke NGN
149,311.5764
1 Quant(QNT) ke COP
$388,676.9845
1 Quant(QNT) ke ZAR
R.1,732.0926
1 Quant(QNT) ke UAH
4,112.4713
1 Quant(QNT) ke VES
Bs15,982.4
1 Quant(QNT) ke CLP
$94,795.61
1 Quant(QNT) ke PKR
Rs28,352.7776
1 Quant(QNT) ke KZT
54,052.4768
1 Quant(QNT) ke THB
฿3,164.5152
1 Quant(QNT) ke TWD
NT$3,004.6912
1 Quant(QNT) ke AED
د.إ366.5963
1 Quant(QNT) ke CHF
Fr77.9142
1 Quant(QNT) ke HKD
HK$777.1442
1 Quant(QNT) ke AMD
֏38,197.936
1 Quant(QNT) ke MAD
.د.م896.0133
1 Quant(QNT) ke MXN
$1,828.9859
1 Quant(QNT) ke SAR
ريال374.5875
1 Quant(QNT) ke PLN
358.6051
1 Quant(QNT) ke RON
лв426.5303
1 Quant(QNT) ke SEK
kr921.9847
1 Quant(QNT) ke BGN
лв164.8185
1 Quant(QNT) ke HUF
Ft32,825.8518
1 Quant(QNT) ke CZK
2,049.7428
1 Quant(QNT) ke KWD
د.ك30.36656
1 Quant(QNT) ke ILS
332.6337
1 Quant(QNT) ke AOA
Kz91,056.7273
1 Quant(QNT) ke BHD
.د.ب37.65853
1 Quant(QNT) ke BMD
$99.89
1 Quant(QNT) ke DKK
kr628.3081
1 Quant(QNT) ke HNL
L2,620.1147
1 Quant(QNT) ke MUR
4,520.0225
1 Quant(QNT) ke NAD
$1,735.0893
1 Quant(QNT) ke NOK
kr975.9253
1 Quant(QNT) ke NZD
$166.8163
1 Quant(QNT) ke PAB
B/.99.89
1 Quant(QNT) ke PGK
K417.5402
1 Quant(QNT) ke QAR
ر.ق363.5996
1 Quant(QNT) ke RSD
дин.9,875.1254

Quant Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Quant, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Quant Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quant

Berapakah nilai Quant (QNT) hari ini?
Harga langsung QNT dalam USD ialah 99.89 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QNT ke USD?
Harga semasa QNT ke USD ialah $ 99.89. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quant?
Had pasaran untuk QNT ialah $ 1.21B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QNT?
Bekalan edaran QNT ialah 12.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QNT?
QNT mencapai harga ATH sebanyak 428.38470116 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QNT?
QNT melihat harga ATL sebanyak 0.163629 USD.
Berapakah jumlah dagangan QNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QNTialah $ 964.21K USD.
Adakah QNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
QNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:03:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

