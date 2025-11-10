Invesco QQQ Harga Hari Ini

Harga langsung Invesco QQQ (QQQON) hari ini ialah $ 608.08, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QQQON kepada USD penukaran adalah $ 608.08 setiap QQQON.

Invesco QQQ kini berada pada kedudukan #787 mengikut permodalan pasaran pada $ 20.75M, dengan bekalan edaran sebanyak 34.12K QQQON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QQQON didagangkan antara $ 602.02 (rendah) dan $ 627.98 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 639.163267863106, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 566.7159774974706.

Dalam prestasi jangka pendek, QQQON dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -1.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.23K.

Invesco QQQ (QQQON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.787 Modal Pasaran $ 20.75M$ 20.75M $ 20.75M Kelantangan (24J) $ 57.23K$ 57.23K $ 57.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.75M$ 20.75M $ 20.75M Bekalan Peredaran 34.12K 34.12K 34.12K Jumlah Bekalan 34,115.61575687 34,115.61575687 34,115.61575687 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Invesco QQQ ialah $ 20.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.23K. Bekalan edaran QQQON ialah 34.12K, dengan jumlah bekalan sebanyak 34115.61575687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.75M.