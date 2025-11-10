BursaDEX+
Harga Invesco QQQ langsung hari ini ialah 608.08 USD.QQQON modal pasaran ialah 20,745,023.6294375096 USD. Jejaki masa nyata QQQON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Invesco QQQ Logo

Invesco QQQHargae(QQQON)

1 QQQON ke USD Harga Langsung:

$608.1
0.00%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:02:30 (UTC+8)

Invesco QQQ Harga Hari Ini

Harga langsung Invesco QQQ (QQQON) hari ini ialah $ 608.08, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QQQON kepada USD penukaran adalah $ 608.08 setiap QQQON.

Invesco QQQ kini berada pada kedudukan #787 mengikut permodalan pasaran pada $ 20.75M, dengan bekalan edaran sebanyak 34.12K QQQON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QQQON didagangkan antara $ 602.02 (rendah) dan $ 627.98 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 639.163267863106, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 566.7159774974706.

Dalam prestasi jangka pendek, QQQON dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -1.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.23K.

Invesco QQQ (QQQON) Maklumat Pasaran

No.787

$ 20.75M
$ 57.23K
$ 20.75M
34.12K
34,115.61575687
ETH

Had Pasaran semasa Invesco QQQ ialah $ 20.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.23K. Bekalan edaran QQQON ialah 34.12K, dengan jumlah bekalan sebanyak 34115.61575687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.75M.

Invesco QQQ Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 602.02
24J Rendah
$ 627.98
24J Tinggi

$ 602.02
$ 627.98
$ 639.163267863106
$ 566.7159774974706
-0.04%

0.00%

-1.68%

-1.68%

Invesco QQQ (QQQON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Invesco QQQ hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +11.47+1.92%
60 Hari$ +27.87+4.80%
90 Hari$ +88.08+16.93%
Perubahan Harga Invesco QQQ Hari Ini

Hari ini, QQQON mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInvesco QQQ

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +11.47 (+1.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Invesco QQQ

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QQQON mengalami perubahan sebanyak $ +27.87 (+4.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Invesco QQQ

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +88.08 (+16.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Invesco QQQ (QQQON)?

Semak Invesco QQQhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Invesco QQQ

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Invesco QQQ pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Invesco QQQ?

Invesco QQQ (QQQ) prices are influenced by: 1) Performance of NASDAQ-100 index components, especially major tech stocks like Apple, Microsoft, Amazon; 2) Market sentiment toward technology sector; 3) Interest rates and monetary policy; 4) Economic indicators and GDP growth; 5) Geopolitical events.

Mengapa orang ingin tahu harga Invesco QQQ hari ini?

People want to know Invesco QQQ (QQQ) price today for several key reasons:

1. Portfolio tracking - QQQ tracks NASDAQ-100, so investors monitor it to gauge their tech-heavy holdings performance

2. Market sentiment - As a tech bellwether, QQQ price reflects overall technology sector health

3. Trading decisions - Day traders and swing traders need current prices for entry/exit points

4. Risk management - Price movements help assess portfolio volatility and rebalancing needs

5. Economic indicators - QQQ often correlates with broader market trends and economic conditions

Ramalan Harga untuk Invesco QQQ

Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran QQQON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Invesco QQQ (QQQON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Invesco QQQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Invesco QQQ yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk QQQON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Invesco QQQ Ramalan Harga.

Perihal Invesco QQQ

QQQON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing the efficiency and security of these transactions. The asset employs a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring transparency and trust among its users. QQQON's supply and issuance model is based on mining, similar to many other cryptocurrencies. The asset is typically used in the context of digital transactions, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is part of a broader ecosystem of blockchain-based assets and technologies that are transforming the way we conduct financial transactions and business operations.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Invesco QQQ dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Invesco QQQ? Membeli QQQON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Invesco QQQ. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Invesco QQQ (QQQON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 34.12K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Invesco QQQ akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Invesco QQQ (QQQON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Invesco QQQ

Memiliki Invesco QQQ membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Invesco QQQ (QQQON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Invesco QQQ, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Invesco QQQ Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Invesco QQQ

Berapakah nilai 1 Invesco QQQ pada tahun 2030?
Jika Invesco QQQ berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Invesco QQQ berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:02:30 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Invesco QQQ

QQQON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek QQQON dengan leveraj. Terokai QQQON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Invesco QQQ (QQQON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Invesco QQQ langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
QQQON/USDT
$608.1
$608.1$608.1
0.00%
0.00% (USDT)

