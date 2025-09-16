Lagi Mengenai QRL

Maklumat Harga QRL

Kertas putih QRL

Laman Web Rasmi QRL

Tokenomik QRL

Ramalan Harga QRL

Sejarah QRL

QRL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang QRL-ke-Fiat

QRL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Quantum R. Ledger Logo

Quantum R. LedgerHargae(QRL)

1 QRL ke USD Harga Langsung:

$0.77566
$0.77566$0.77566
+8.31%1D
USD
Quantum R. Ledger (QRL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:32 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7
$ 0.7$ 0.7
24J Rendah
$ 0.89
$ 0.89$ 0.89
24J Tinggi

$ 0.7
$ 0.7$ 0.7

$ 0.89
$ 0.89$ 0.89

$ 4.172309875488281
$ 4.172309875488281$ 4.172309875488281

$ 0.0408362163245
$ 0.0408362163245$ 0.0408362163245

+0.29%

+8.31%

+13.90%

+13.90%

Quantum R. Ledger (QRL) harga masa nyata ialah $ 0.77566. Sepanjang 24 jam yang lalu, QRL didagangkan antara $ 0.7 rendah dan $ 0.89 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QRL sepanjang masa ialah $ 4.172309875488281, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0408362163245.

Dari segi prestasi jangka pendek, QRL telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, +8.31% dalam 24 jam dan +13.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quantum R. Ledger (QRL) Maklumat Pasaran

No.566

$ 52.70M
$ 52.70M$ 52.70M

$ 161.78K
$ 161.78K$ 161.78K

$ 81.44M
$ 81.44M$ 81.44M

67.94M
67.94M 67.94M

105,000,000
105,000,000 105,000,000

79,131,953.44653217
79,131,953.44653217 79,131,953.44653217

64.70%

2017-06-24 00:00:00

$ 0.054
$ 0.054$ 0.054

QRL

Had Pasaran semasa Quantum R. Ledger ialah $ 52.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 161.78K. Bekalan edaran QRL ialah 67.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 79131953.44653217. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.44M.

Quantum R. Ledger (QRL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Quantum R. Ledger hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0595119+8.31%
30 Hari$ +0.09933+14.68%
60 Hari$ -0.02342-2.94%
90 Hari$ +0.15185+24.34%
Perubahan Harga Quantum R. Ledger Hari Ini

Hari ini, QRL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0595119 (+8.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQuantum R. Ledger

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.09933 (+14.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Quantum R. Ledger

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QRL mengalami perubahan sebanyak $ -0.02342 (-2.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Quantum R. Ledger

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.15185 (+24.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Quantum R. Ledger (QRL)?

Semak Quantum R. Ledgerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Quantum R. Ledger pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak QRL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Quantum R. Ledger di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Quantum R. Ledger anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Quantum R. Ledger Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quantum R. Ledger (QRL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quantum R. Ledger (QRL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quantum R. Ledger.

Semak Quantum R. Ledger ramalan harga sekarang!

Tokenomik Quantum R. Ledger (QRL)

Memahami tokenomik Quantum R. Ledger (QRL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QRL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Quantum R. Ledger (QRL)

Mencari cara membeli Quantum R. Ledger? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Quantum R. Ledger di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QRL kepada Mata Wang Tempatan

1 Quantum R. Ledger(QRL) ke VND
20,411.4929
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AUD
A$1.1557334
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke GBP
0.5662318
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke EUR
0.6515544
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke USD
$0.77566
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MYR
RM3.257772
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TRY
32.0192448
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke JPY
¥113.24636
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ARS
ARS$1,133.9994068
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke RUB
64.2168914
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke INR
68.2735932
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke IDR
Rp12,715.7356704
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KRW
1,071.3493486
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PHP
44.1893502
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke EGP
￡E.37.2937328
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BRL
R$4.110998
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CAD
C$1.0626542
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BDT
94.475388
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NGN
1,159.4255416
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke COP
$3,029.921875
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ZAR
R.13.4654576
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke UAH
31.9339222
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke VES
Bs124.1056
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CLP
$736.10134
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PKR
Rs220.1633344
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KZT
419.7251392
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke THB
฿24.5729088
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke TWD
NT$23.3628792
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AED
د.إ2.8466722
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CHF
Fr0.6050148
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke HKD
HK$6.0346348
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AMD
֏296.612384
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MAD
.د.م6.9576702
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MXN
$14.2100912
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SAR
ريال2.908725
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PLN
2.7846194
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke RON
лв3.3198248
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke SEK
kr7.1670984
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BGN
лв1.279839
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke HUF
Ft255.735102
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke CZK
15.9553262
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke KWD
د.ك0.2365763
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke ILS
2.5907044
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke AOA
Kz707.0683862
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BHD
.د.ب0.29242382
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke BMD
$0.77566
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke DKK
kr4.8944146
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke HNL
L20.3455618
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke MUR
35.098615
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NAD
$13.4732142
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NOK
kr7.5937114
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke NZD
$1.2953522
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PAB
B/.0.77566
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke PGK
K3.2422588
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke QAR
ر.ق2.8234024
1 Quantum R. Ledger(QRL) ke RSD
дин.76.8601494

Quantum R. Ledger Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Quantum R. Ledger, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Quantum R. Ledger Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quantum R. Ledger

Berapakah nilai Quantum R. Ledger (QRL) hari ini?
Harga langsung QRL dalam USD ialah 0.77566 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QRL ke USD?
Harga semasa QRL ke USD ialah $ 0.77566. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quantum R. Ledger?
Had pasaran untuk QRL ialah $ 52.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QRL?
Bekalan edaran QRL ialah 67.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QRL?
QRL mencapai harga ATH sebanyak 4.172309875488281 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QRL?
QRL melihat harga ATL sebanyak 0.0408362163245 USD.
Berapakah jumlah dagangan QRL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QRLialah $ 161.78K USD.
Adakah QRL akan naik lebih tinggi tahun ini?
QRL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QRLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:32 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator QRL-ke-USD

Jumlah

QRL
QRL
USD
USD

1 QRL = 0.77566 USD

Berdagang QRL

QRLUSDT
$0.77566
$0.77566$0.77566
+8.31%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan