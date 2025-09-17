Lagi Mengenai QTLX

Maklumat Harga QTLX

Kertas putih QTLX

Laman Web Rasmi QTLX

Tokenomik QTLX

Ramalan Harga QTLX

Sejarah QTLX

QTLX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang QTLX-ke-Fiat

QTLX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Quantlytica Logo

QuantlyticaHargae(QTLX)

1 QTLX ke USD Harga Langsung:

$0.0181
$0.0181$0.0181
-0.22%1D
USD
Quantlytica (QTLX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:18:22 (UTC+8)

Quantlytica (QTLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01806
$ 0.01806$ 0.01806
24J Rendah
$ 0.01839
$ 0.01839$ 0.01839
24J Tinggi

$ 0.01806
$ 0.01806$ 0.01806

$ 0.01839
$ 0.01839$ 0.01839

$ 0.4279230189336038
$ 0.4279230189336038$ 0.4279230189336038

$ 0.018143557242717073
$ 0.018143557242717073$ 0.018143557242717073

-0.12%

-0.22%

-6.17%

-6.17%

Quantlytica (QTLX) harga masa nyata ialah $ 0.0181. Sepanjang 24 jam yang lalu, QTLX didagangkan antara $ 0.01806 rendah dan $ 0.01839 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QTLX sepanjang masa ialah $ 0.4279230189336038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.018143557242717073.

Dari segi prestasi jangka pendek, QTLX telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan -6.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quantlytica (QTLX) Maklumat Pasaran

No.5061

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.65K
$ 13.65K$ 13.65K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ARB

Had Pasaran semasa Quantlytica ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.65K. Bekalan edaran QTLX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.

Quantlytica (QTLX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Quantlytica hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000399-0.22%
30 Hari$ -0.00439-19.52%
60 Hari$ -0.0049-21.31%
90 Hari$ -0.01616-47.17%
Perubahan Harga Quantlytica Hari Ini

Hari ini, QTLX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000399 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQuantlytica

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00439 (-19.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Quantlytica

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QTLX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0049 (-21.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Quantlytica

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01616 (-47.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Quantlytica (QTLX)?

Semak Quantlyticahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Quantlytica (QTLX)

Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.

Quantlytica tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Quantlytica pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak QTLX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Quantlytica di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Quantlytica anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Quantlytica Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quantlytica (QTLX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quantlytica (QTLX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quantlytica.

Semak Quantlytica ramalan harga sekarang!

Tokenomik Quantlytica (QTLX)

Memahami tokenomik Quantlytica (QTLX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QTLX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Quantlytica (QTLX)

Mencari cara membeli Quantlytica? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Quantlytica di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QTLX kepada Mata Wang Tempatan

1 Quantlytica(QTLX) ke VND
476.3015
1 Quantlytica(QTLX) ke AUD
A$0.026969
1 Quantlytica(QTLX) ke GBP
0.013213
1 Quantlytica(QTLX) ke EUR
0.015204
1 Quantlytica(QTLX) ke USD
$0.0181
1 Quantlytica(QTLX) ke MYR
RM0.07602
1 Quantlytica(QTLX) ke TRY
0.746987
1 Quantlytica(QTLX) ke JPY
¥2.6426
1 Quantlytica(QTLX) ke ARS
ARS$26.500572
1 Quantlytica(QTLX) ke RUB
1.505739
1 Quantlytica(QTLX) ke INR
1.5928
1 Quantlytica(QTLX) ke IDR
Rp296.721264
1 Quantlytica(QTLX) ke KRW
24.999901
1 Quantlytica(QTLX) ke PHP
1.030252
1 Quantlytica(QTLX) ke EGP
￡E.0.870067
1 Quantlytica(QTLX) ke BRL
R$0.09593
1 Quantlytica(QTLX) ke CAD
C$0.024797
1 Quantlytica(QTLX) ke BDT
2.20458
1 Quantlytica(QTLX) ke NGN
27.055156
1 Quantlytica(QTLX) ke COP
$70.428005
1 Quantlytica(QTLX) ke ZAR
R.0.314216
1 Quantlytica(QTLX) ke UAH
0.745177
1 Quantlytica(QTLX) ke VES
Bs2.896
1 Quantlytica(QTLX) ke CLP
$17.195
1 Quantlytica(QTLX) ke PKR
Rs5.137504
1 Quantlytica(QTLX) ke KZT
9.794272
1 Quantlytica(QTLX) ke THB
฿0.57377
1 Quantlytica(QTLX) ke TWD
NT$0.544991
1 Quantlytica(QTLX) ke AED
د.إ0.066427
1 Quantlytica(QTLX) ke CHF
Fr0.014118
1 Quantlytica(QTLX) ke HKD
HK$0.140818
1 Quantlytica(QTLX) ke AMD
֏6.92144
1 Quantlytica(QTLX) ke MAD
.د.م0.162357
1 Quantlytica(QTLX) ke MXN
$0.330868
1 Quantlytica(QTLX) ke SAR
ريال0.067875
1 Quantlytica(QTLX) ke PLN
0.064798
1 Quantlytica(QTLX) ke RON
лв0.077287
1 Quantlytica(QTLX) ke SEK
kr0.167063
1 Quantlytica(QTLX) ke BGN
лв0.029865
1 Quantlytica(QTLX) ke HUF
Ft5.950013
1 Quantlytica(QTLX) ke CZK
0.371231
1 Quantlytica(QTLX) ke KWD
د.ك0.0055024
1 Quantlytica(QTLX) ke ILS
0.060273
1 Quantlytica(QTLX) ke AOA
Kz16.499417
1 Quantlytica(QTLX) ke BHD
.د.ب0.0068056
1 Quantlytica(QTLX) ke BMD
$0.0181
1 Quantlytica(QTLX) ke DKK
kr0.113849
1 Quantlytica(QTLX) ke HNL
L0.474763
1 Quantlytica(QTLX) ke MUR
0.819025
1 Quantlytica(QTLX) ke NAD
$0.314397
1 Quantlytica(QTLX) ke NOK
kr0.176837
1 Quantlytica(QTLX) ke NZD
$0.030227
1 Quantlytica(QTLX) ke PAB
B/.0.0181
1 Quantlytica(QTLX) ke PGK
K0.075658
1 Quantlytica(QTLX) ke QAR
ر.ق0.065884
1 Quantlytica(QTLX) ke RSD
дин.1.789185

Quantlytica Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Quantlytica, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Quantlytica Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quantlytica

Berapakah nilai Quantlytica (QTLX) hari ini?
Harga langsung QTLX dalam USD ialah 0.0181 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QTLX ke USD?
Harga semasa QTLX ke USD ialah $ 0.0181. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Quantlytica?
Had pasaran untuk QTLX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QTLX?
Bekalan edaran QTLX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QTLX?
QTLX mencapai harga ATH sebanyak 0.4279230189336038 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QTLX?
QTLX melihat harga ATL sebanyak 0.018143557242717073 USD.
Berapakah jumlah dagangan QTLX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QTLXialah $ 13.65K USD.
Adakah QTLX akan naik lebih tinggi tahun ini?
QTLX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QTLXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:18:22 (UTC+8)

Quantlytica (QTLX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator QTLX-ke-USD

Jumlah

QTLX
QTLX
USD
USD

1 QTLX = 0.0181 USD

Berdagang QTLX

QTLXUSDT
$0.0181
$0.0181$0.0181
-0.22%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan