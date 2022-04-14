Tokenomik Quantlytica (QTLX)

Tokenomik Quantlytica (QTLX)

Lihat cerapan utama tentang Quantlytica (QTLX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Quantlytica (QTLX) Maklumat

Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.

https://www.quantlytica.com/
https://docs.quantlytica.com/
https://arbiscan.io/token/0x4D840b741bc05FDE325D4Ec0B4CFCD0CeA237e4E

Quantlytica (QTLX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Quantlytica (QTLX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.46176
$ 0.46176$ 0.46176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.017753399902012895
$ 0.017753399902012895$ 0.017753399902012895
Harga Semasa:
$ 0.01782
$ 0.01782$ 0.01782

Tokenomik Quantlytica (QTLX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Quantlytica (QTLX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token QTLX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token QTLX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik QTLX, terokai QTLX harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.