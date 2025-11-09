Quanto Harga Hari Ini

Harga langsung Quanto (QTO) hari ini ialah $ 0.002373, dengan 3.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QTO kepada USD penukaran adalah $ 0.002373 setiap QTO.

Quanto kini berada pada kedudukan #3853 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 QTO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QTO didagangkan antara $ 0.002304 (rendah) dan $ 0.00248 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.07476906273079051, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001661437886348124.

Dalam prestasi jangka pendek, QTO dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -40.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.56K.

Quanto (QTO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3853 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Jumlah Bekalan 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Quanto ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.56K. Bekalan edaran QTO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 980977386.37. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.33M.