Qtum (QTUM) Carta Harga Langsung
Qtum (QTUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.46%

+0.08%

-7.59%

-7.59%

Qtum (QTUM) harga masa nyata ialah $ 2.413. Sepanjang 24 jam yang lalu, QTUM didagangkan antara $ 2.389 rendah dan $ 2.455 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QTUM sepanjang masa ialah $ 106.8759994506836, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.770017723731.

Dari segi prestasi jangka pendek, QTUM telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan -7.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Qtum (QTUM) Maklumat Pasaran

No.180

98.13%

2017-03-16 00:00:00

QTUM

Had Pasaran semasa Qtum ialah $ 255.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 937.75K. Bekalan edaran QTUM ialah 105.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 107822406. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 260.18M.

Qtum (QTUM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Qtum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00193+0.08%
30 Hari$ +0.21+9.53%
60 Hari$ +0.016+0.66%
90 Hari$ +0.461+23.61%
Perubahan Harga Qtum Hari Ini

Hari ini, QTUM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00193 (+0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQtum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.21 (+9.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Qtum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QTUM mengalami perubahan sebanyak $ +0.016 (+0.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Qtum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.461 (+23.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Qtum (QTUM)?

Semak Qtumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Qtum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak QTUM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Qtum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Qtum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Qtum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Qtum (QTUM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Qtum (QTUM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Qtum.

Semak Qtum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Qtum (QTUM)

Memahami tokenomik Qtum (QTUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QTUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Qtum (QTUM)

Mencari cara membeli Qtum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Qtum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QTUM kepada Mata Wang Tempatan

1 Qtum(QTUM) ke VND
63,498.095
1 Qtum(QTUM) ke AUD
A$3.59537
1 Qtum(QTUM) ke GBP
1.76149
1 Qtum(QTUM) ke EUR
2.02692
1 Qtum(QTUM) ke USD
$2.413
1 Qtum(QTUM) ke MYR
RM10.1346
1 Qtum(QTUM) ke TRY
99.60864
1 Qtum(QTUM) ke JPY
¥352.298
1 Qtum(QTUM) ke ARS
ARS$3,527.75774
1 Qtum(QTUM) ke RUB
200.7616
1 Qtum(QTUM) ke INR
212.31987
1 Qtum(QTUM) ke IDR
Rp39,557.37072
1 Qtum(QTUM) ke KRW
3,332.85973
1 Qtum(QTUM) ke PHP
137.0584
1 Qtum(QTUM) ke EGP
￡E.115.99291
1 Qtum(QTUM) ke BRL
R$12.81303
1 Qtum(QTUM) ke CAD
C$3.30581
1 Qtum(QTUM) ke BDT
293.9034
1 Qtum(QTUM) ke NGN
3,606.85588
1 Qtum(QTUM) ke COP
$9,389.10365
1 Qtum(QTUM) ke ZAR
R.41.84142
1 Qtum(QTUM) ke UAH
99.34321
1 Qtum(QTUM) ke VES
Bs386.08
1 Qtum(QTUM) ke CLP
$2,289.937
1 Qtum(QTUM) ke PKR
Rs684.90592
1 Qtum(QTUM) ke KZT
1,305.72256
1 Qtum(QTUM) ke THB
฿76.44384
1 Qtum(QTUM) ke TWD
NT$72.58304
1 Qtum(QTUM) ke AED
د.إ8.85571
1 Qtum(QTUM) ke CHF
Fr1.88214
1 Qtum(QTUM) ke HKD
HK$18.77314
1 Qtum(QTUM) ke AMD
֏922.7312
1 Qtum(QTUM) ke MAD
.د.م21.64461
1 Qtum(QTUM) ke MXN
$44.18203
1 Qtum(QTUM) ke SAR
ريال9.04875
1 Qtum(QTUM) ke PLN
8.66267
1 Qtum(QTUM) ke RON
лв10.30351
1 Qtum(QTUM) ke SEK
kr22.27199
1 Qtum(QTUM) ke BGN
лв3.98145
1 Qtum(QTUM) ke HUF
Ft792.96006
1 Qtum(QTUM) ke CZK
49.51476
1 Qtum(QTUM) ke KWD
د.ك0.733552
1 Qtum(QTUM) ke ILS
8.03529
1 Qtum(QTUM) ke AOA
Kz2,199.61841
1 Qtum(QTUM) ke BHD
.د.ب0.909701
1 Qtum(QTUM) ke BMD
$2.413
1 Qtum(QTUM) ke DKK
kr15.17777
1 Qtum(QTUM) ke HNL
L63.29299
1 Qtum(QTUM) ke MUR
109.18825
1 Qtum(QTUM) ke NAD
$41.91381
1 Qtum(QTUM) ke NOK
kr23.57501
1 Qtum(QTUM) ke NZD
$4.02971
1 Qtum(QTUM) ke PAB
B/.2.413
1 Qtum(QTUM) ke PGK
K10.08634
1 Qtum(QTUM) ke QAR
ر.ق8.78332
1 Qtum(QTUM) ke RSD
дин.238.54918

Qtum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Qtum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Qtum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Qtum

Berapakah nilai Qtum (QTUM) hari ini?
Harga langsung QTUM dalam USD ialah 2.413 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QTUM ke USD?
Harga semasa QTUM ke USD ialah $ 2.413. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Qtum?
Had pasaran untuk QTUM ialah $ 255.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QTUM?
Bekalan edaran QTUM ialah 105.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QTUM?
QTUM mencapai harga ATH sebanyak 106.8759994506836 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QTUM?
QTUM melihat harga ATL sebanyak 0.770017723731 USD.
Berapakah jumlah dagangan QTUM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QTUMialah $ 937.75K USD.
Adakah QTUM akan naik lebih tinggi tahun ini?
QTUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QTUMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Qtum (QTUM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

