Apakah itu Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Tokenomik Qtum (QTUM)

Memahami tokenomik Qtum (QTUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QTUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Qtum Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Qtum Berapakah nilai Qtum (QTUM) hari ini? Harga langsung QTUM dalam USD ialah 2.413 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa QTUM ke USD? $ 2.413 . Lihat Harga semasa QTUM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Qtum? Had pasaran untuk QTUM ialah $ 255.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran QTUM? Bekalan edaran QTUM ialah 105.81M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QTUM? QTUM mencapai harga ATH sebanyak 106.8759994506836 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QTUM? QTUM melihat harga ATL sebanyak 0.770017723731 USD . Berapakah jumlah dagangan QTUM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QTUMialah $ 937.75K USD . Adakah QTUM akan naik lebih tinggi tahun ini? QTUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QTUMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

