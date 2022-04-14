Tokenomik RichQUACK (QUACK)

Tokenomik RichQUACK (QUACK)

Lihat cerapan utama tentang RichQUACK (QUACK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

RichQUACK (QUACK) Maklumat

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

Laman Web Rasmi:
https://www.richquack.com
Kertas putih:
https://www.richquack.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C

RichQUACK (QUACK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RichQUACK (QUACK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.43M
$ 15.43M$ 15.43M
Jumlah Bekalan:
$ 46,775.86T
$ 46,775.86T$ 46,775.86T
Bekalan Edaran:
$ 44,085.96T
$ 44,085.96T$ 44,085.96T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.37M
$ 16.37M$ 16.37M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.000000009
$ 0.000000009$ 0.000000009
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0000000003499
$ 0.0000000003499$ 0.0000000003499

Tokenomik RichQUACK (QUACK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RichQUACK (QUACK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token QUACK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token QUACK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik QUACK, terokai QUACK harga langsung token!

Cara Membeli QUACK

Berminat untuk menambah RichQUACK (QUACK) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli QUACK, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

RichQUACK (QUACK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga QUACK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

QUACK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju QUACK? Halaman ramalan harga QUACK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.