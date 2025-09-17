Apakah itu QUAI (QUAI)

Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.

QUAI Ramalan Harga (USD)

Tokenomik QUAI (QUAI)

Memahami tokenomik QUAI (QUAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli QUAI (QUAI)

QUAI kepada Mata Wang Tempatan

QUAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang QUAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai QUAI Berapakah nilai QUAI (QUAI) hari ini? Harga langsung QUAI dalam USD ialah 0.03631 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa QUAI ke USD? $ 0.03631 . Lihat Harga semasa QUAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran QUAI? Had pasaran untuk QUAI ialah $ 28.41M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran QUAI? Bekalan edaran QUAI ialah 782.48M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUAI? QUAI mencapai harga ATH sebanyak 0.36397187462317904 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUAI? QUAI melihat harga ATL sebanyak 0.03467035382296019 USD . Berapakah jumlah dagangan QUAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUAIialah $ 163.18K USD . Adakah QUAI akan naik lebih tinggi tahun ini? QUAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

QUAI (QUAI) Kemas Kini Industri Penting

