QUANTUM Harga Hari Ini

Harga langsung QUANTUM (QUANTUM) hari ini ialah $ 0.00295, dengan 3.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QUANTUM kepada USD penukaran adalah $ 0.00295 setiap QUANTUM.

QUANTUM kini berada pada kedudukan #4412 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 QUANTUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QUANTUM didagangkan antara $ 0.00295 (rendah) dan $ 0.003071 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.7303169003467307, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00048219051846745.

Dalam prestasi jangka pendek, QUANTUM dipindahkan -0.61% dalam sejam terakhir dan +2.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 88.60K.

QUANTUM (QUANTUM) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4412 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.95B$ 2.95B $ 2.95B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam QUANTUM

Had Pasaran semasa QUANTUM ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 88.60K. Bekalan edaran QUANTUM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.95B.