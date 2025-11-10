Tokenomik QUANTUM (QUANTUM)

Lihat cerapan utama tentang QUANTUM (QUANTUM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:44:16 (UTC+8)
QUANTUM (QUANTUM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk QUANTUM (QUANTUM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00T
Bekalan Edaran:
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.01B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.005517
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00048219051846745
Harga Semasa:
$ 0.003011
QUANTUM (QUANTUM) Maklumat

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

Laman Web Rasmi:
https://quantumcha.in
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1U9OXshs6i1Sl7NNDS40LHQMCgkw8kDqW/view?usp=sharing

Tokenomik QUANTUM (QUANTUM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik QUANTUM (QUANTUM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token QUANTUM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token QUANTUM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik QUANTUM, terokai QUANTUM harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

