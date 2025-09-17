Lagi Mengenai QUBIC

$0.0000020872
+0.91%1D
Qubic (QUBIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:18:34 (UTC+8)

Qubic (QUBIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000020094
24J Rendah
$ 0.000002145
24J Tinggi

$ 0.0000020094
$ 0.000002145
$ 0.000012442382025341
$ 0.000000701200267208
+1.37%

+0.91%

+3.27%

+3.27%

Qubic (QUBIC) harga masa nyata ialah $ 0.0000020872. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUBIC didagangkan antara $ 0.0000020094 rendah dan $ 0.000002145 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUBIC sepanjang masa ialah $ 0.000012442382025341, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000701200267208.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUBIC telah berubah sebanyak +1.37% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan +3.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Qubic (QUBIC) Maklumat Pasaran

No.220

$ 260.67M
$ 664.07K
$ 417.44M
124.89T
200,000,000,000,000
157,078,655,568,841
62.44%

QUBIC

Had Pasaran semasa Qubic ialah $ 260.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 664.07K. Bekalan edaran QUBIC ialah 124.89T, dengan jumlah bekalan sebanyak 157078655568841. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 417.44M.

Qubic (QUBIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Qubic hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000018822+0.91%
30 Hari$ -0.0000009937-32.26%
60 Hari$ +0.0000004445+27.05%
90 Hari$ +0.0000005455+35.38%
Perubahan Harga Qubic Hari Ini

Hari ini, QUBIC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000018822 (+0.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQubic

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000009937 (-32.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Qubic

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, QUBIC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000004445 (+27.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Qubic

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000005455 (+35.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Qubic (QUBIC)?

Semak Qubichalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Qubic (QUBIC)

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

Qubic tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Qubic pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak QUBIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Qubic di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Qubic anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Qubic Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Qubic (QUBIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Qubic (QUBIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Qubic.

Semak Qubic ramalan harga sekarang!

Tokenomik Qubic (QUBIC)

Memahami tokenomik Qubic (QUBIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUBIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Qubic (QUBIC)

Mencari cara membeli Qubic? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Qubic di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QUBIC kepada Mata Wang Tempatan

1 Qubic(QUBIC) ke VND
0.054924668
1 Qubic(QUBIC) ke AUD
A$0.000003109928
1 Qubic(QUBIC) ke GBP
0.000001523656
1 Qubic(QUBIC) ke EUR
0.000001753248
1 Qubic(QUBIC) ke USD
$0.0000020872
1 Qubic(QUBIC) ke MYR
RM0.00000876624
1 Qubic(QUBIC) ke TRY
0.000086138744
1 Qubic(QUBIC) ke JPY
¥0.0003047312
1 Qubic(QUBIC) ke ARS
ARS$0.003055911264
1 Qubic(QUBIC) ke RUB
0.000173634168
1 Qubic(QUBIC) ke INR
0.0001836736
1 Qubic(QUBIC) ke IDR
Rp0.034216387968
1 Qubic(QUBIC) ke KRW
0.002882861512
1 Qubic(QUBIC) ke PHP
0.000118803424
1 Qubic(QUBIC) ke EGP
￡E.0.000100331704
1 Qubic(QUBIC) ke BRL
R$0.00001106216
1 Qubic(QUBIC) ke CAD
C$0.000002859464
1 Qubic(QUBIC) ke BDT
0.00025422096
1 Qubic(QUBIC) ke NGN
0.003119863072
1 Qubic(QUBIC) ke COP
$0.00812139956
1 Qubic(QUBIC) ke ZAR
R.0.000036233792
1 Qubic(QUBIC) ke UAH
0.000085930024
1 Qubic(QUBIC) ke VES
Bs0.000333952
1 Qubic(QUBIC) ke CLP
$0.00198284
1 Qubic(QUBIC) ke PKR
Rs0.000592430848
1 Qubic(QUBIC) ke KZT
0.001129425664
1 Qubic(QUBIC) ke THB
฿0.00006616424
1 Qubic(QUBIC) ke TWD
NT$0.000062845592
1 Qubic(QUBIC) ke AED
د.إ0.000007660024
1 Qubic(QUBIC) ke CHF
Fr0.000001628016
1 Qubic(QUBIC) ke HKD
HK$0.000016238416
1 Qubic(QUBIC) ke AMD
֏0.00079814528
1 Qubic(QUBIC) ke MAD
.د.م0.000018722184
1 Qubic(QUBIC) ke MXN
$0.000038154016
1 Qubic(QUBIC) ke SAR
ريال0.000007827
1 Qubic(QUBIC) ke PLN
0.000007472176
1 Qubic(QUBIC) ke RON
лв0.000008912344
1 Qubic(QUBIC) ke SEK
kr0.000019264856
1 Qubic(QUBIC) ke BGN
лв0.00000344388
1 Qubic(QUBIC) ke HUF
Ft0.000686125256
1 Qubic(QUBIC) ke CZK
0.000042808472
1 Qubic(QUBIC) ke KWD
د.ك0.0000006345088
1 Qubic(QUBIC) ke ILS
0.000006950376
1 Qubic(QUBIC) ke AOA
Kz0.001902628904
1 Qubic(QUBIC) ke BHD
.د.ب0.0000007847872
1 Qubic(QUBIC) ke BMD
$0.0000020872
1 Qubic(QUBIC) ke DKK
kr0.000013128488
1 Qubic(QUBIC) ke HNL
L0.000054747256
1 Qubic(QUBIC) ke MUR
0.0000944458
1 Qubic(QUBIC) ke NAD
$0.000036254664
1 Qubic(QUBIC) ke NOK
kr0.000020391944
1 Qubic(QUBIC) ke NZD
$0.000003485624
1 Qubic(QUBIC) ke PAB
B/.0.0000020872
1 Qubic(QUBIC) ke PGK
K0.000008724496
1 Qubic(QUBIC) ke QAR
ر.ق0.000007597408
1 Qubic(QUBIC) ke RSD
дин.0.00020631972

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Qubic

Berapakah nilai Qubic (QUBIC) hari ini?
Harga langsung QUBIC dalam USD ialah 0.0000020872 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QUBIC ke USD?
Harga semasa QUBIC ke USD ialah $ 0.0000020872. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Qubic?
Had pasaran untuk QUBIC ialah $ 260.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QUBIC?
Bekalan edaran QUBIC ialah 124.89T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUBIC?
QUBIC mencapai harga ATH sebanyak 0.000012442382025341 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUBIC?
QUBIC melihat harga ATL sebanyak 0.000000701200267208 USD.
Berapakah jumlah dagangan QUBIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUBICialah $ 664.07K USD.
Adakah QUBIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
QUBIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUBICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:18:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 QUBIC = 0.0000020872 USD

