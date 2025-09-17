Apakah itu Qubic (QUBIC)

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

Tokenomik Qubic (QUBIC)

Memahami tokenomik Qubic (QUBIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUBIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Qubic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Qubic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Qubic Berapakah nilai Qubic (QUBIC) hari ini? Harga langsung QUBIC dalam USD ialah 0.0000020872 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa QUBIC ke USD? $ 0.0000020872 . Lihat Harga semasa QUBIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Qubic? Had pasaran untuk QUBIC ialah $ 260.67M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran QUBIC? Bekalan edaran QUBIC ialah 124.89T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUBIC? QUBIC mencapai harga ATH sebanyak 0.000012442382025341 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUBIC? QUBIC melihat harga ATL sebanyak 0.000000701200267208 USD . Berapakah jumlah dagangan QUBIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUBICialah $ 664.07K USD . Adakah QUBIC akan naik lebih tinggi tahun ini? QUBIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUBICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

