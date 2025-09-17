Apakah itu Quickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Quickswap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Quickswap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak QUICK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Quickswap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Quickswap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Quickswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Quickswap (QUICK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Quickswap (QUICK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quickswap.

Semak Quickswap ramalan harga sekarang!

Tokenomik Quickswap (QUICK)

Memahami tokenomik Quickswap (QUICK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUICK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Quickswap (QUICK)

Mencari cara membeli Quickswap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Quickswap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

QUICK kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Quickswap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Quickswap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quickswap Berapakah nilai Quickswap (QUICK) hari ini? Harga langsung QUICK dalam USD ialah 0.02371 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa QUICK ke USD? $ 0.02371 . Lihat Harga semasa QUICK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Quickswap? Had pasaran untuk QUICK ialah $ 17.47M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran QUICK? Bekalan edaran QUICK ialah 737.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUICK? QUICK mencapai harga ATH sebanyak 0.2250459349499163 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUICK? QUICK melihat harga ATL sebanyak 0.017408148679471012 USD . Berapakah jumlah dagangan QUICK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUICKialah $ 199.80K USD . Adakah QUICK akan naik lebih tinggi tahun ini? QUICK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUICKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Quickswap (QUICK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan