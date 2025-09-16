Apakah itu Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Radicle pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak RAD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Radicle di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Radicle anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Radicle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Radicle (RAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Radicle (RAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Radicle.

Semak Radicle ramalan harga sekarang!

Tokenomik Radicle (RAD)

Memahami tokenomik Radicle (RAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Radicle (RAD)

Mencari cara membeli Radicle? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Radicle di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RAD kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Radicle Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Radicle, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Radicle Berapakah nilai Radicle (RAD) hari ini? Harga langsung RAD dalam USD ialah 0.6726 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RAD ke USD? $ 0.6726 . Lihat Harga semasa RAD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Radicle? Had pasaran untuk RAD ialah $ 34.69M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RAD? Bekalan edaran RAD ialah 51.58M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAD? RAD mencapai harga ATH sebanyak 27.35201922 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAD? RAD melihat harga ATL sebanyak 0.5661187598774695 USD . Berapakah jumlah dagangan RAD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RADialah $ 233.66K USD . Adakah RAD akan naik lebih tinggi tahun ini? RAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Radicle (RAD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)