RadicleHargae(RAD)

1 RAD ke USD Harga Langsung:

$0.6726
-0.26%1D
USD
Radicle (RAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:46 (UTC+8)

Radicle (RAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6652
24J Rendah
$ 0.6862
24J Tinggi

$ 0.6652
$ 0.6862
$ 27.35201922
$ 0.5661187598774695
+0.22%

-0.26%

-3.16%

-3.16%

Radicle (RAD) harga masa nyata ialah $ 0.6726. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAD didagangkan antara $ 0.6652 rendah dan $ 0.6862 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAD sepanjang masa ialah $ 27.35201922, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5661187598774695.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAD telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -0.26% dalam 24 jam dan -3.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Radicle (RAD) Maklumat Pasaran

No.705

$ 34.69M
$ 233.66K
$ 67.26M
51.58M
99,999,620
99,998,580
51.57%

ETH

Had Pasaran semasa Radicle ialah $ 34.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 233.66K. Bekalan edaran RAD ialah 51.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99998580. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.26M.

Radicle (RAD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Radicle hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001753-0.26%
30 Hari$ +0.0256+3.95%
60 Hari$ +0.0108+1.63%
90 Hari$ +0.0188+2.87%
Perubahan Harga Radicle Hari Ini

Hari ini, RAD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001753 (-0.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRadicle

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0256 (+3.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Radicle

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, RAD mengalami perubahan sebanyak $ +0.0108 (+1.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Radicle

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0188 (+2.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Radicle (RAD)?

Semak Radiclehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Radicle pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak RAD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Radicle di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Radicle anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Radicle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Radicle (RAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Radicle (RAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Radicle.

Semak Radicle ramalan harga sekarang!

Tokenomik Radicle (RAD)

Memahami tokenomik Radicle (RAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Radicle (RAD)

Mencari cara membeli Radicle? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Radicle di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

RAD kepada Mata Wang Tempatan

Radicle Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Radicle, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Radicle Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Radicle

Berapakah nilai Radicle (RAD) hari ini?
Harga langsung RAD dalam USD ialah 0.6726 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAD ke USD?
Harga semasa RAD ke USD ialah $ 0.6726. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Radicle?
Had pasaran untuk RAD ialah $ 34.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAD?
Bekalan edaran RAD ialah 51.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAD?
RAD mencapai harga ATH sebanyak 27.35201922 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAD?
RAD melihat harga ATL sebanyak 0.5661187598774695 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RADialah $ 233.66K USD.
Adakah RAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:44:46 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

