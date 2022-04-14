Tokenomik Radicle (RAD)

Tokenomik Radicle (RAD)

Lihat cerapan utama tentang Radicle (RAD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Radicle (RAD) Maklumat

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Laman Web Rasmi:
https://radworks.org/
Kertas putih:
https://docs.radworks.org/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3

Radicle (RAD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Radicle (RAD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 35.59M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 51.58M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 69.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 27.7
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.5661187598774695
Harga Semasa:
$ 0.69
Tokenomik Radicle (RAD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Radicle (RAD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RAD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RAD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RAD, terokai RAD harga langsung token!

